Okan Buruk'tan transfer sözleri

Barış Alper'in iyi performansına Galatasaray'da devam etmesini umduğunu aktaran Buruk, "Turnuvada milli takım olarak iki önemli oyuncu ön plana çıktı. Biri Barış Alper Yılmaz diğeri de Ferdi Kadıoğlu. Barış'ın gelişimini gören, onunla çalışan, birçok mevkide kullanan ve onu bu turnuvaya hazırlayan teknik adam olarak beni çok sevindirdi. Bu tamamen Barış'ın başarısı. Kafa ve fiziksel olarak hazır bir şekilde gitti. Bu sezon toplamda 70 maç oynadı. Bunu hem fiziksel ve mental olarak yürütmek çok büyük bir başarı. Bundan dolayı Barış'ı kutluyorum. Ayrıca tüm milli futbolcularımı kutluyorum. Çok uzun bir maratondan geçtiler. Abdülkerim, Kaan ve Kerem de çok fazla maç oynadı. Çok uzun süren bir sezonun ardından milli takıma hizmet etmeleri kulübümüz açısından gurur verici. Barış'ın performansı çok önemliydi. Ön plana çıktı. Oynadığı rakiplerin hepsine üstünlük kurdu. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Hem insan hem de oyuncu olarak bunu hak ediyor. Önü çok açık. İnşallah bizimle birlikte yolu açık olur." diyerek sözlerini tamamladı.