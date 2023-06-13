''ALİ YİĞİT BURUK, ŞEF SCOUT''
''Ali Yiğit Buruk, şef scout. Oyunda paket açtırıyor sürekli bana. Oradan oyuncu alıyor, satıyor. Çok hakim. Oyuncu seyretme platformu var. Devamlı oradan oyuncu seyrediyor. Sözleşmesi biten, alabileceğimiz oyunculara bakıyor, listeliyor. Ali Yiğit'in en sevdiği oyuncu Icardi. Sürekli beni arıyor, ne yaptınız diyor. Erden Bey ile gece 3'e kadar oturduk, transferle ilgili konuştuk. Toplantıya girerken aradık. Sabah uyandı, aradı. Ne oldu, ilerleme var mı diyor. Kendi çok merak ediyor. Icardi dışında çok fazla sevdiği, beğendiği, önemli oyuncuları söylüyor. Sözleşmesi bitecek, ayrılmak isteyen oyuncuları falan biliyor. Biz oyuncu seyrederken gelip bakıyor. Emre Utkucan, oyuncu izleme ekibimizin başında, çok değerli biri. Emre, Ali Yiğit'e 'Şefimiz geldi' diyor. Çok bekledi, Galatasaray hocası olmamı. Tesiste de hep her yerde.''