''FUTBOL ACIMASIZ''

''9 şampiyonluk. Teknik direktör ve futbolcu olarak toplam en çok şampiyonluk sayısı. Yaşım daha genç. Daha şampiyonluklar olacaktır. Son 3 şampiyonun hocası, ertesi sezon ligin ortasında ayrıldı. Sergen Hoca, Abdullah Hoca... Bunu ben başlattım 2019'da. Futbol acımasız. Teknik adamlar için özellikle, bazı ülkelerde daha acımasız. Bizim ülkemiz onlardan biri. Çabuk tüketen bir yapımız var. Bazen yabancı teknik adamlara da yapıyoruz. Türkler'e daha kolay yapılıyor. Genel olarak Türkiye'de bir acele, telaş var. Hoca değiştiğinde her şey değişecek diye düşünülüyor, tam terse gidiyor. Galatasaray'da Fatih Hoca gidince her şey düzelecek dendi ama her şey kötüye gitti. Sabır gerekiyor. Sabır da bu işin içinde çok fazla yok.''