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Okan Buruk'tan önemli açıklamalar: Arda Güler, Okan Buruk, Sergen Yalçın...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların başında şampiyonluk mutluluğu yaşayan tecrübeli teknik adam gündeme dair net ifadeler kullandı. Icardi transferi ile ilgili konuşan Okan Buruk, Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe iddialarına da yorum yaptı. İşte Okan Buruk'un sözleri...

Giriş: 13.06.2023 - 23:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV100 yayınında Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

  • "HAK EDİLMİŞ ŞAMPİYONLUK"

    "Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin şampiyon olması lazımdı. 2.44 ile şampiyon olduk. Başakşehir ile şampiyon olduğumda puan ortalaması 2.10'du. Biz hep böyle 23 üzerinden gittik. Başlığımızı 23 üzerinden attık. Mucizevi bir şey oldu. Hiçbir şey mucize değil bu ligde ama geçen seneyi 13. sırada bitirdik, bu sene şampiyon olduk. Hak edilmiş şampiyonluk başlığını atarım. Fenerbahçe ve Beşiktaş da başarılı baktığında. 3 takım başarılı oldu, 1'i daha başarılı oldu."

  • "SERGEN HOCA DA AYNISINI YAŞADI"

    ''Bir takımdan ayrıldığında, kendi seviyenizde takım bulmak zorlaşıyor. Sergen Hoca onu yaşıyor. Başakşehir sonrası 1.5 sene bekledim. Kendi seviyenizdeki takımlarda çalışmalısınız. Şampiyon ünvanı alınca o seviyede gitmelisiniz. Sezon başında gelince şampiyon olmalıyız dedim. Beşiktaş ve Fenerbahçe için de aynısıdır. Bunun dışında bir hedef koymalısınız. Bizim en büyük dezavantajımız psikolojik yıkımdı camia üstündeki. Gelen ve yenilenen oyuncularla yıkımı onarmaya çalıştık. Bugün stadyum doluluk oranlarına baktım, 45 bin ortalama ile oynamışız. Stadyum açıldığından beri en yüksek ortalama olabilir. Seyirci, takıma inandı. Bu psikolojiyi erken kırdık. Transferler çok önemliydi bunda. Galatasaray'da çalışmadan önce 'Bir gün inşallah Galatasaray olacak, en doğru zamanda olsun' derdim. Dursun Bey, Erden Bey... Doğru bir ekip, doğru zamanda oldu. Sadece futbolcu, hoca değil; camia ve Galatasaray olarak şampiyon olduk.''

  • "HER MEVKİYE TRANSFER GEREKTİ"

    Geçen seneden Kerem, Nelsson, Marcao en başarılı, ayakta kalmış oyuncularıydı. Biri transfer oldu sezon başında. Onun yerine hemen birini koymak gerekti. Diğer bölgelere transfer gerekiyordu. Oyuncular da psikolojik olarak düşüşteydi. Türk oyunculardan tepki alanlar vardı, baskıyı hissedenler vardı. Çok sevdiğimiz bazı oyuncularla yolları ayırdık. Genel olarak birçok mevkinin transfere ihtiyacı vardı. Bunun üzerinden gittik.

  • "FATİH HOCA BENİ ARADI"

    İmza attıktan sonra Fatih Hoca beni aradı, tebrik etti. Benim için çok değerli, Galatasaray ve ülke için değerli bir insan. Hepimiz çok saygı duyuyoruz. Şampiyonluk sonrası konuştu. Onlar, Türk teknik direktörlerin yolunu açan, hedef gösteren biri. Fatih Hoca, Avrupa'da iki önemli kulüpte çalıştı. Türkiye'de yetişmiş teknik direktörler arasında bu kadar başarılı bir kariyer kimsede yok. Geçen Mustafa Hoca'yı gördüm, şampiyonluğumdan mutlu olmuş. Çok değerli insanlar. Şampiyonluk görmüş teknik adamlar. Fatih Hoca ile özellikle konuştuk. 'Okan hayırlı olsun' dedi.

  • "ERDEN BENİM YOL ARKADAŞIM"

    Erden ile benim için bir yol arkaşıdır, beraber emek verdik. Birbirimize yakın karakterleriz. Biz iyi olabiliriz ama oyuncu bozuk, kötü olabilir, farklı tavırlar sergileyebilir. En büyük şansımız; aldığımız oyuncuları araştırdık, ona buna eski hocasına sorduk. Erden Bey, karakter analiziyle ilgili bir şirketle çalıştı. Oyuncuların karakterlerini bilerek takımı oluşturduk. Geldikten sonra farklı bir tavır da sergileyebilir tabii.

  • "JUAN MATA İLE KONUŞTUM"

    ''Dün Juan Mata ile konuştuk. İnanılmaz değerli bir insan. Zaman zaman bana kızdığını söyledi. Az oynayan, çok oynayan durumu farklı oluyor. Oynamayan oyuncu zaman zaman mutsuz oluyor. Takım içerisindeki iyi davranışlı oyuncu sayısının fazla olduğunu söyledi Mata. Benim için önemlisi bu. Disiplini daha uzun süreli kurabiliyorsunuz. 30-32 tane farklı insanla konuşuyorsunuz. Farklı tepki geliyor. Bazen duymamazlıktan geliyorsunuz. Bir ağabey, baba gibi sarılmak, işin içinde tutmak gerekiyor. Kovmaya başladığınızda birçok kişiye zarar verebilirsiniz. Benim doğamda önce oyuncuyu kazanmak var. Ben de, oyuncu da hata yapabiliyor. Oyuncuya anlatmak gerekiyor, neden az oynadığını. Zaman zaman bunu daha çok yapmak gerekiyor. Telaşın içinde unutabiliyorsunuz. İyi niyetli olduğunuzu, sevdiğimizi, saygı duyduğumuzu bilmeleri gerekiyor. Bu bağı o zaman kurabiliyorsunuz.''

  • GOMIS OLAYI

    ''Bir oyuncunun sorunu olabilir, benle olabilir, başka arkadaşıyla sorunu olabilir. Hep beraber çözünce sorun kalmıyor. Sarılarak çıkıyorsun. Benim de hata yapma şansım var, hata yapabilirim. Böyle bir şey var. Oyuncu da yapabilir. Bunu hep beraber çözmek, onları da işin içine katmak. Gomis ile böyle bir kriz yaşadık. Hepimizin çok değer verdiği biri. Şampiyonlukta çok payı var. Sezon başı attığı goller, sezonun devamında takıma verdiği destek, oynamadı hiç ses çıkarmadı. Sadece bir maçta bir şeye bozuldu, tepki koydu ortaya. Tekrar onu oyuncularımla beraber kazanmak benim için çok önemli, çok değerli. Gomis'in son senesiydi. Oynayarak uğurladık.''

  • "GOMIS'E ÇIK ANLAT DEDİM"

    ''Oyuncuları toplayıp Gomis'e çık anlat dedim. Oyuncuların da çıkıp bilmesi gerekir. Benim de neyimden rahatsız olduğunu anlatmasını istedim. Ben ona '3. forvet olmayacaksın' dedim. Icardi ve Gomis vardı. Bazen Barış'ı önde kullandık ve başarılı olduk. Bunu Gomis'e de açıkladım. Güzel bir şekilde oradan ayrıldık ve işimize devam ettik. Gomis ondan önce nasılsa, sonrasında da takıma destek oldu. Beraber kutladık. En mükemmeli bu. Galatasaray'dan kupayla ayrıldı.''

  • "BU FOTOĞRAF HEP HAFIZAMDA KALACAK"

    "Icardi beni omzuna aldığında utandım. Bir an önce yere inmek istedim. Bakma ellerimi kaldırdım. Ona yük olmak istemedim. Yük olmak istemem. Onu çok uzatmasın istedim. Biraz utandım. Teknik direktörlük hayatım boyunca, hafızamda kalacak resimlerden biri oldu. İlk gelmesinden itibaren bir bağ oldu. İtalyanca konuşup onla birebir anlaşmam önemli. En zor zamanlarında ona destek oldum. Ne zaman krizi oldu, ailesinin yanına gitmek istedi, hiç düşünmedim.''

  • "ICARDI'YE DÜŞÜNMEDEN İZİN VERDİM''

    ''Düşündüm aslında. İki gün daha kalıp öyle mi gitseydi acaba. Onun gözlerinden aldığım enerji bambaşka bir şeydi. Yüz yüze bakınca aldığım enerji farklıydı. Empati yaptım ve hemen izin verdim, Arjantin'e gitmesini istedim. İyi gitmediğimiz bir dönemdi. Adana Demirspor deplasmanına gidecektik. 2 gün daha kal desem, kendi geleceğiyle ilgili yapacağı bir şeyde eksik kalacaktı. Yapamayacağı bir hamle, ailesinde olumsuz bir sonuca varacaktı. Gönderdik. Adana Demirspor maçı berabere bitti. Oynayacak oyuncular vardı. Psikolojik olarak hazır olmayan bir oyuncuyu oynatmak da hatalı olur. Onlar da insan. Aile her şeyin üstünde geliyor, paranın bile üstünde. Empati yaptım ve izin verdim. Döndükten sonra çok farklı bir Mauro Icardi vardı. Onla bağımız, takıma verdiği enerji... Fiziksel olarak kendi en iyisini yakaladı ve lokomotif oldu. Başkanımızla, Erden Bey ile konuştuk. Hep beraber kararlar aldık. Ben takımdan sorumluyum ama benim de sorumlu olduğum bir yer var. Başkana, yönetime, Erden Bey'e bilgi verdim hemen. Onların da fikirlerini alıyorum.''

  • ''ICARDI'YI KAZANDIĞIM YER ORASI OLDU''

    ''Şunu kendi kendime söyledim, 'Daha bencil düşünebilir miydim, başkası yapar mıydı bunu, bu risk alınır mıydı' dedim. Sonrasına bakınca doğru karar vermişiz. Icardi'yi hem kazandığımız, aile olduğumuz yer orası oldu. İlk hafta gelince herkese söyledim. Icardi, gerçekten sorunlu biriymiş gibi lanse edildi falan ama gerçekten iyi biri, iyi kalpli, iyi profesyonel, hep antrenman yapan, egosu olmayan, arkadaşlarıyla ilişkisi bu kadar iyi olan bu seviyede oyuncu bulmak çok zor.''

  • "1996-2000 ARASI DA BÖYLEYDİK"

    ''Özgüven eğlenceyi getiriyor. Biz 1996-2000 arası böyleydik. Özgüvenimiz çok yüksekti. Gülerdik maçtan önce. Antrenmanda ve maçta başka olurduk. Çok eğlenir, çok espri yapardık. Bu takımda da özgüven var. Saha içinde otomatikleşmiş oyun var. Biz her maça müzikle gidiyoruz. Müzikler, marşlar, camlara vurmalar, soyunma odasında eğlenmeler... Bu oyuncular robot değil. Oyuncunuzu bildikten, tanıdıktan sonra...''

  • "EN STRESLİ MAÇLARIM"

    ''En zorlu maçın, ilk maçım Antalyaspor. Bir önceki sezonun en iyi takımlarından biriydi. En stresli maçlardan biriydi. Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri stresliydi. Bir de belki son Ankaragücü maçı. En çok heyecanlandığım maçtı.''

  • "7-0! İNGİLTERE'DE DE BÖYLE ŞEYLER OLDU"

    "Empati oluyor. Sen de aynı duruma düşebilirsin. Bir yandan onu düşünüyorsun. Başakşehir eski takımım. Başakşehir'e 7 attığımız maçta 1 ve 2. golden sonra sevindim ama diğer gollerde sevinmedim. Bu doğal bir şey. Herkesin başına gelebilir. İngiltere'de böyle saçmasapan sonuçlar çıktı. Her gittiğimizin gol olduğu bir maç oldu. Emre benim arkadaşım, Başakşehir ise şampiyonluk yaşadığım eski takımım. Kupada da Başakşehir geldi bizi eledi, ligde biz yine yendik. Futbolun içinde bu tür sonuçlar var."

  • ''FUTBOL ACIMASIZ''

    ''9 şampiyonluk.  Teknik direktör ve futbolcu olarak toplam en çok şampiyonluk sayısı. Yaşım daha genç. Daha şampiyonluklar olacaktır. Son 3 şampiyonun hocası, ertesi sezon ligin ortasında ayrıldı. Sergen Hoca, Abdullah Hoca... Bunu ben başlattım 2019'da. Futbol acımasız. Teknik adamlar için özellikle, bazı ülkelerde daha acımasız. Bizim ülkemiz onlardan biri. Çabuk tüketen bir yapımız var. Bazen yabancı teknik adamlara da yapıyoruz. Türkler'e daha kolay yapılıyor. Genel olarak Türkiye'de bir acele, telaş var. Hoca değiştiğinde her şey değişecek diye düşünülüyor, tam terse gidiyor. Galatasaray'da Fatih Hoca gidince her şey düzelecek dendi ama her şey kötüye gitti. Sabır gerekiyor. Sabır da bu işin içinde çok fazla yok.''

  • ''SERGEN YALÇIN FENERBAHÇE'YE GİDERSE BAŞARILI OLUR MU?''

    Okan Buruk: "Nereye giderse gitsin başarılı oldu. Başarılı oyunlar oynattı. Şampiyon takımlara oyun olarak çok uyuyor Sergen Hoca'nın uyumu. Akıllı bir kere. Ligi, oyuncuyu, oynanacak oyunu biliyor. Bir yere giderse yine başarılı olacaktır."

  • ''İLK HEDEFİM UZUN YILLAR GALATASARAY'DA HOCA OLMAK''

    ''Benim için ilk hedef uzun yıllar Galatasaray'da hoca olmak, kupalar kazanmak. Kafamda hep bunu yaşıyorum. Türk teknik direktörler için yurt dışına açılma zamanı geldi. Nasıl Türk oyuncular yurt dışına gidiyorsa... 'Network'ü genişletmek gerekiyor. Başarılı Türk teknik adamların gitmesi gerekiyor. Okan Buruk burada başarılı olunca herkesin bunu bilmesi gerekiyor. Profesyonel çalışma gerekiyor. Hamit Altıntop ile bunu konuşuyoruz. Kendimizi tanıtmamız gerekiyor. Portekiz, Sırbistan, Hırvatistan bile yapıyor. Hırvat hocalar dünyanın her yerinde çalışıyor. Bizim jenerasyonun hedef seçmesi gerekiyor. Yurt dışında futbol oynadım, bunu tattım. Bir kültür öğrendim. Kişisel gelişim için de önemli. Sosyal hayatınız farklı oluyor. Yurt dışında çalışmak isterim. Türk teknik adamların bunu yapması gerekiyor. Avrupa'da yakalanan başarılar bunu sağlıyor. Fatih Hoca, UEFA'dan sonra Fiorentina'ya gitti mesela.''

  • ARDA GÜLER SÖZLERİ

    Arda Güler'i çok beğeniyorum. Çok büyük futbolcu olacak. Bu sene belli bölümden sonra oynadı. Uzun süre oynamadı. Herkes Arda Güler'i seyretmek istedi. Arda Güler oynadığında insanların maça ilgisi artıyor. Ne olacak, nasıl yapacak. Çok beğeniyorum. Hep söylüyorum, yurt dışında da kiminle konuşsak, hangi oyuncu deseler burada Arda Güler çok öne çıkıyor. Milli takım için, Fenerbahçe için çok önemli. Fenerbahçe'nin kadrosunu yazdığınız zaman belki de birinci sırada yazılacak isim Arda Güler. Çok güvenilmedi, biraz geç oldu. Hem taraftar, hem medya o kadar bastırdı ki oynatılmaya mecbur kalındı. Oynayınca da etkiledi.'' 

    ''Arda Güler, serbest oynamayı seven bir oyuncu. Kanat oynadı ama serbest oynayacağı yerde oynadığında çok daha faydalı olacak. Savunma da yapıyor bence. Top kazanmaya başladı. O mevkide oynuyorsa savunma da yapmalı. Eskisi gibi değil artık. 10 numara pozisyonundaki oyuncunun baskıcı olmsaı gerekiyor.''

  • ''ARDA GÜLER'İ HERKES İSTER, TÜRKİYE'NİN EN İYİ ON NUMARASI''

    ''Ben çalışmadım Arda Güler ile. Benim oyuncum olsa, beraber olsa daha iyi yorum yaparım. Arda Güler'i herkes ister. Oyunu bu kadar değiştirebilecek bir oyuncu. Şutu, pası, son pası var. Biraz fiziksel olarak güçlenmesi gerekiyor. Yaşı daha çok küçük. Her şeyi gelişecek. Klas bir oyuncu. Son yıllarda böylesini az görüyoruz. Çok değerli bir isim. Mevkisel olarak, 10 numara olarak Türkiye'nin en iyisi Arda Güler. Kerem muhteşem oynadı. En değerli yerli oyuncular arasında Kerem'i görüyorum. Pasları, kornerleri, serbest vuruşları... İkinci yarıda çok iyi oynadı. Arda ile birlikte Kerem en iyisi.''

  • ''ICARDI KALACAK MI, BİZDE MERAK EDİYORUZ''

    ''Icardi kalacak mı, biz de merak ediyoruz. Önce kendi karar verecek. Sonra kulübü karar verecek. PSG satacak mı, ne kadar isteyecek. Ailesi var. Birçok farklı şey var. Yakın zamanda belli olur diye düşünüyorum. İçimi rahatlatan, kulübümüzün Icardi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olması. Galatasaray Kulübü, üzerine ne düşerse onu yapacak. Bir de Icardi burayı seviyor. Arabistan tabii ki, bu sene için korkulu rüyası. Hangi oyuncuya gitseniz, Arabistan'dan teklif var, orayı bekliyoruz falan var. Arabistan'ı bekleyen oyuncular var. Kante 100 milyon euro'ya anlaştı. Icardi için de konuşuluyor, bilmiyorum doğru mu. Icardi için yaşayacağı yer önemli. Para için Arabistan'a gidecek biri değil. Umudumuz, mutlu olduğu Galatasaray'da kalması. Lige de hava getirdi. Lige de katkı sağladı. Kalmasını istiyoruz. Aslında daha kolay oyuncu getirebileceğiz. Zaniolo, 23 yaşında geldi. İnanılmaz bir transfer. Galatasaray'ın böyle oyuncuları getirebilmesi, diğer takımların da işini kolaylaştırıyor. Ligdeki oyuncu kalibresi artıyor. Bir dönem Fenerbahçe, bir dönem Beşiktaş, bir dönem Trabzonspor çok önemli isimleri getirdi. Hamsik gibi Napoli efsanesi gelmesi önemliydi. Ligin marka değeri için bu gerekiyor.''

  • ''TORREIRA BENİM LİSTEMDEKİ İLK İSİMDİ''

    ''Torreira benim için çok önemliydi. Listemdeki ilk isim oydu. Torreira'yı bitirdik. Benim için kritik yer orasıydı. Orayı net bitirdik. Son gün transferi çok fazla yaptık. Icardi sonlara doğru geldi, Rashica, Yusuf Demir, Mathias Ross. Hep son dakika transferi yaptık.''

  • ''PARANIN EN ÇOK İSTENDİĞİ DÖNEMDEYİZ''

    ''Premier Lig'de çok oyuncusu olan kulüplerden oyuncu almak daha kolay. Chelsea var, küme düşenlerden oyuncu alınabiliyor. Kulüple doğru iletişim kurunca, onlar da Türkiye'ye gelince sizi ziyaret ediyorlar. Chelsea'de çok fazla oyuncu var. İsteyeceğiniz çok fazla oyuncu var. Birçok oyuncu var orada sayabiliriz az süre alan. Oyuncuların burayı tercih etmesi gerekiyor. Bazı oyuncu Premier Lig'de kalmak istiyor. Bir de Suudi Arabistan çıktı. Herkesin gözü şimdi Suudi Arabistan'dan alacağı parada. Fırsat transferleri çıkacak. Paranın en çok istendiği dönemdeyiz, hem kulüpler hem oyuncular bazında. Bu dönemde oyuncu almak daha maliyetli. Bekleyince bazen oyuncu kaçıyor. Biraz bekleyince iyi oyuncular buluyorsunuz. Son haftaya kalınca bazı sürprizler oluyor, Zaniolo gibi. Her yerde transfer kapanıyor, bir siz kalıyorsunuz. Tek bir transferi yapmak bile çok zor.''

  • ''ALİ YİĞİT BURUK, ŞEF SCOUT''

    ''Ali Yiğit Buruk, şef scout. Oyunda paket açtırıyor sürekli bana. Oradan oyuncu alıyor, satıyor. Çok hakim. Oyuncu seyretme platformu var. Devamlı oradan oyuncu seyrediyor. Sözleşmesi biten, alabileceğimiz oyunculara bakıyor, listeliyor. Ali Yiğit'in en sevdiği oyuncu Icardi. Sürekli beni arıyor, ne yaptınız diyor. Erden Bey ile gece 3'e kadar oturduk, transferle ilgili konuştuk. Toplantıya girerken aradık. Sabah uyandı, aradı. Ne oldu, ilerleme var mı diyor. Kendi çok merak ediyor. Icardi dışında çok fazla sevdiği, beğendiği, önemli oyuncuları söylüyor. Sözleşmesi bitecek, ayrılmak isteyen oyuncuları falan biliyor. Biz oyuncu seyrederken gelip bakıyor. Emre Utkucan, oyuncu izleme ekibimizin başında, çok değerli biri. Emre, Ali Yiğit'e 'Şefimiz geldi' diyor. Çok bekledi, Galatasaray hocası olmamı. Tesiste de hep her yerde.''

  • ''ALİ YİĞİT SÜREKLİ BENİ ELEŞTİRİYOR''

    ''Bazen beni eleştiriyor. Hata yaptığım zaman, şurada şöyle yaptın diyor. Onu niye oynattın, onu niye oynatmadın diyor maç sonunda. Fenerbahçe derbisinde önce 'Zaniolo çok iyi durumda' diyor, bana mesaj veriyor. Barış Alper ağabeyini çok seviyor. Tesiste de onlarla vakit geçiriyor. Onlarla oturuyor. Kendine yakın gördüğü biri. Emin, Barış, Kazımcan hep onların yanında. İyi de biliyor, iyi bir gözü var. İleride futbolun içerisinde olabilir.''

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