Galatasaray'ın efsane oyuncularından Okan Buruk, NTV Spor'un Kırılma Anı programında hayalini açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı efsanesi olduğu takımı çalıştırmak istediğini söyledi.

Efsanesi olduğu takımı çalıştırmak istediğini söyleyen Buruk şu ifadeleri kullandı:

"2013'ten beri tek başıma çalışıyorum. Birçok takımı çalıştırdım. Galatasaray'a birçok kez rakip oldum. Duygularınızı belirtmeyi o anlamda doğru bulmuyorum. Taraftara şirin görünmek değil. Bir futbol adamıyım. Zirveye çıkmak istiyorum. Çok çaba harcadım. En dipten geldim. Şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak, Galatasaray'ın teknik direktör olmayı kendime yakıştırdım, istiyorum. Birçok insandan da bunu alabilmek önemli. Sokak bir ayna. Sokaktan size insanlar gittiğiniz her yerde size olan sevgisini, ilgisini mesleki anlamda gösteriyor. Birçok yerden, Galatasaray'dan bunu duyabilmek çok değerli. İnşallah bir gün olur. En doğru zamanda her şeyin olması önemli. Doğru zamanda olacaksa olsun. Bu çok önemli benim için. Doğru zamanın geldiğini de düşünüyorum."