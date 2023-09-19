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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, "İlk hedefimiz bu gruptan çıkmak olacak. Her maç zor olacak" diye konuştu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.09.2023 - 19:06 Güncelleme: 19.09.2023 - 20:13
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        Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri
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        Okan Buruk, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı Kopenhag maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

        Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

        "Bu maçı geçen seneden hayal etmeye başladık. Galatasaray'ın genlerinde olan ve Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek sayıya ulaşan takımların arasında Galatasaray'ın da olması çok değerli."

        "Önceki senelerdeki başarıları yeniden yaşatmak istiyoruz"

        "3 Türk takımı gruplara kaldı ve hepsinin hedefi de gruplardan çıkmak. 6 tane çok önemli maç var. Burada olmanın keyfine varmamız gerekiyor. Bütün maçlarda kazanmayı arzu etmemiz gerekiyor. Bundan önceki senelerde gösterdiğimiz başarıları yeniden yaşatmak istiyoruz."

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        "Karşımızda genç ve lider bir takım var. Son iki senenin şampiyonu. Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. En önemli şey sabırlı olmak. 90 dakikaya maçı yaymak gerekiyor. Oyuncuların hepsine 90 dakika destek vermek gerekiyor."

        "Zaha kadroda olacak"

        "Zaha'yı yarınki maçta kadroya alacağız. Oynayabilecek duruma geldi. Tabii ki maç eksiği var. Full olarak antrenmaları yaptı. O da kadromuzda oynayabilecek oyunculardan birisi. Tam kadro hazırız."

        "İlk hedef gruptan çıkmak"

        "Şampiyonlar Ligi'nde ilk hedefimiz bu gruptan çıkabilmek. Her maç zor olacak. Bütün maçlarda kazanmayı istememiz gerekiyor."

        "Grupta kadro olarak favori takımlar var ama..."

        "Gruptaki bütün takımları eşit görüyorum. Kadro olarak favori takımlar var ama benim düşüncem sahada kimin ne yapacağı. Kağıt üzerinde değerlendirmek bir anlam ifade etmiyor. Burada birçok Avrupa kupası maçında bunu yaşadık. Rakibimiz puan almaya gelecek, iyi savunma yapmamız gerekiyor. Kopenhag iyi bir takım. Grupta herkes kadar şansı olan bir takım. O yüzden rakibimizi önemsiyoruz. Kazanmak için kendi konsantrasyonumuzu en yukarıya çekmemiz gerekiyor."

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