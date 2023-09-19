Okan Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri

Okan Buruk, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı Kopenhag maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu maçı geçen seneden hayal etmeye başladık. Galatasaray'ın genlerinde olan ve Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek sayıya ulaşan takımların arasında Galatasaray'ın da olması çok değerli."

"Önceki senelerdeki başarıları yeniden yaşatmak istiyoruz"

"3 Türk takımı gruplara kaldı ve hepsinin hedefi de gruplardan çıkmak. 6 tane çok önemli maç var. Burada olmanın keyfine varmamız gerekiyor. Bütün maçlarda kazanmayı arzu etmemiz gerekiyor. Bundan önceki senelerde gösterdiğimiz başarıları yeniden yaşatmak istiyoruz."

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"Karşımızda genç ve lider bir takım var. Son iki senenin şampiyonu. Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. En önemli şey sabırlı olmak. 90 dakikaya maçı yaymak gerekiyor. Oyuncuların hepsine 90 dakika destek vermek gerekiyor."

"Zaha kadroda olacak"

"Zaha'yı yarınki maçta kadroya alacağız. Oynayabilecek duruma geldi. Tabii ki maç eksiği var. Full olarak antrenmaları yaptı. O da kadromuzda oynayabilecek oyunculardan birisi. Tam kadro hazırız."