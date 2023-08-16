Okan Buruk'tan flaş sözler: Rashica, Sergio Ramos, Zaniolo...

"KOLAY OLMAYACAK"

"Molde, Klaksvik'i zor geçti, uzatma dakikalarında Linnes'in golü getirdi. İki takım da sentetik sahada oynuyor, 5'li savunma yapıyor. Kuzey'e gideceğiz, kolay olmayacak. Kendi sahasında etkili, güçlü bir takıma karşı oynayacağız. İkisinin maçlarını seyretmiştim, şimdi Molde'ye adapte olacağız. Cumartesi günü de Trabzonspor ile önemli bir maç var. Trabzonspor ilk hafta kazandı. Bizim için çok önemli ve değerli bir maç olacak."