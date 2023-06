MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

Icardi'yi 29 yaşında getirmek çok büyük bir başarı. Erden Bey'in aldığı sorumluluk, ailesini ikna etmesi... Bunu da düşük bütçeyle gerçekleştirebilmek büyük bir transfer başarısı. Teknik adam olarak ilk günden itibaren iletişim daha kolay oldu. İkimizin de İtalyanca konuşması, o da ben de Inter'de oynadık. Hem futbolcu olarak, hem kişisel olarak bağ kurmak kolaydı. İlk günden itibaren gördüğümüz, çok büyük bir golcü. İlk antrenmanda bunu gördük. İyi bir insan. Hem bizle hem takım arkadaşlarıyla ilişkileri ortaya koydu. İyi bir takım oyuncusu. Takımı sahiplendi. İnsanlarla doğru bağı kurduktan sonra, her insanın inişleri çıkışları ailevi problemleri vs. olabiliyor, daha kolay. Mauro, Adana Demirspor maçı öncesi Arjantin'e gitmek istedi, kulübümüzle karar alarak ona izin verdik. Onun için bu önemliydi. Tabii ki eleştirebilirsiniz. Kaybedince daha fazla eleştirilebilirsiniz. Ailevi bir durum olsa da eleştiri oluyor. İnsanlarla çalışıyoruz, robotlarla değil. Hepimiz için en önemlisi aile. İş önemli ama onun duygusuyla empati kurabilmek, duygusal olarak da birbirimize bağlandık. Takımdaki herkesle bunu yaşadık. Bu ilişkiyi doğru kurdu Icardi. Çok sevilen ve herkesi seven, değer gösterdi. Bana da, oğluma da değer gösterdi.