"TÜRK TEKNİK ADAMLAR İYİ YOLDA"
Zico'dan sonra 16 sene üst üste yerli teknik adam şampiyonluk yaşadı. Ligi iyi bilmek, oyuncuları iyi bilmek, ligdeki oyunu, camiayı bilebilmek önemli. Galatasaray'ı bu kadar iyi bilen, her şeyini bilen çok az insan vardır. Ben bunlardan biriydim. Galatasaray'ın hocası olunca bana avantaj olarak yansıdı. Lig içerisinde verdiğiniz reaksiyon, oyunculara verdiğiniz güven önemli. Ligi, oyuncuları, takımları tanımak önemli. Bence en önemlisi Türk teknik adamların başarısı. Türk teknik adamlar başarılı ve iyi yoldalar. Çok fazla genç hoca geliyor, şans veriliyor. Bence bundan sonraki dönemde Türk teknik adamların başarısı artarak devam edecektir. Alttan gelen de çok iyi hocalar var. Benim burada şampiyon olduktan sonra, Türk teknik adamlara armağan ettim. Benim başarmam önemliydi. En büyük iki rakibimden biri Fenerbahçe, biri Beşiktaş. Trabzonspor'da Avcı vardı ama diğer iki takım da yabancı teknik adam vardı. Türk teknik adamın başarısı, diğer hocalar için de önemliydi. Tüm Türk teknik adamların daha fazla gelişmesi şart. Altyapılarda da başarıyı sürdürecek teknik adamlar yetiştirmeliyiz. Bütçe, maliyet, eğitim önem kazanıyor.