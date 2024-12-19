Okan Buruk'tan Dybala sorusuna cevap!

"HEDEF 2025 VE 25. ŞAMPİYONLUK"

Galatasaray'ın başında kırdığı rekorlar hakkında da konuşan Buruk, "2024 güzel anılarla geçti bizim için. Hedef 2025 ve 25. şampiyonluk. Galatasaray takımı hep kazanmak için var. Bu hep böyle oldu. Kazanmanın dışında düşüncemiz yok. Kazanmak her zaman rekorlar getiriyor. Bu Galatasaray camiasının başarısı. Ben başında teknik direktör olarak bu övgüyü alıyorum ama burada aslolan Galatasaray. Biz bunu hep beraber başarıyoruz" dedi.