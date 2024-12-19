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        Haberler Spor Transfer Okan Buruk'tan Dybala sorusuna cevap! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk'tan Dybala sorusuna cevap!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken, ismi son dönemde sarı-kırmızılı kulüple anılan Paulo Dybala ile ilgili soruya da yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 22:13 Güncelleme: 19.12.2024 - 22:18
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        • 1

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbul’da 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) tarafından düzenlenen yılbaşı etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        • 2

          Süper Lig'de oynayacakları Kayserispor maçı, sakat oyuncuların son durumu ve transfer çalışmaları hakkında konuşan Buruk, Paulo Dybala sorusuna da yanıt verdi.

        • 3

          "KADROMUZU GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

          Okan Buruk, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Transfer çok dinamik bir şey. Transfer dönemi yaklaştıkça bu tür haberlerin çıkması gayet normal. Biz de ileriye dönük planlar yapıyoruz, kadromuzu güçlendirmek istiyoruz ama şu anda benim odaklandığım yer Kayserispor maçı. Araya girdikten sonra önümüze daha net bakacağız. Transfer yanlış hatırlamıyorsam 13 Ocak'ta açılıyor. O zamana kadar da elimizde bir süre var. Galatasaray'ı güçlendirmek için eksik olan mevkilerimize hazırlanacağız." diye konuştu.

        • 4

          "HEDEF 2025 VE 25. ŞAMPİYONLUK"

          Galatasaray'ın başında kırdığı rekorlar hakkında da konuşan Buruk, "2024 güzel anılarla geçti bizim için. Hedef 2025 ve 25. şampiyonluk. Galatasaray takımı hep kazanmak için var. Bu hep böyle oldu. Kazanmanın dışında düşüncemiz yok. Kazanmak her zaman rekorlar getiriyor. Bu Galatasaray camiasının başarısı. Ben başında teknik direktör olarak bu övgüyü alıyorum ama burada aslolan Galatasaray. Biz bunu hep beraber başarıyoruz" dedi.

        • 5

          "KAZANARAK BU SENEYİ BİTİRMEK İSTİYORUZ"

          Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda yapacakları maçla ilgili, "Kayserispor, iyi bir takım. Belki bulunduğu yer itibarıyla farklı düşünülebilir ama ofansif anlamda sürprizli bir ekip. Gol yiyorlar ama çok da pozisyona giriyorlar. Ofansif anlamda güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Kayseri deplasmanları hep zordur. Yüzde 100'ümüzü ortaya koymamız, iyi odaklanmamız gerek. Ara öncesi kazanarak bu seneyi bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        • 6

          "MALMÖ MAÇINDA YEDİĞİMİZ GOL BİZİ ÇOK ÜZDÜ"

          En sevindiği ve en üzüldüğü goller sorulan Okan Buruk, bu soruya ise, "Trabzonspor maçında attığımız son gol çok değerliydi. Malmö'de yediğimiz son dakika golü bizi çok üzdü" şeklinde yanıt verdi.

        • 7

          SAKATLIK AÇIKLAMASI

          Başarılı teknik adam, sakat futbolcuların son durumu hakkında ise, "Davinson, Osimhen ve Ismail Jakobs'a özel bir çalışma yaptırmıştık. Bugün tam olarak antrenmana katıldılar. Şu anda tam kadro olacak şekilde hazırız. Biliyorsunuz Sallai'nin cezası var, Icardi'nin uzun bir sakatlığı var. Onun dışında tam kadro olacak şekilde hazırız" ifadelerini kullandı.

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