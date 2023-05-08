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Galatasaray Teknik Direktörü: Mayıslar bizimdir!

Okan Buruk: Mayıslar bizimdir!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir karşılaşmasını değerlendirdi. İşte Okan Buruk'un sözleri...

Giriş: 08.05.2023 - 23:10 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir'i mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri...

  • "İlk yarı daha çok pozisyona girdik, rakibimiz iyi savunma yaptı. Savunma arkası toplarla gol aradı. Rakibin de iyi organizasyonları vardı. Direncimiz, isteğimiz, konsantrasyonumuz çok yüksekti. Çok kritik maçtı. Geçen haftanın tam tersi şeyler yaptık. İki ve üçü de atabilirdik."

  • "Oyuncularıma isteklerinden dolayı teşekkür ederim. Taraftarlarıma da teşekkür ederim. Çok az kaldı, buna inanıyoruz. 3 maç kazanırsak, otomatik olarak şampiyonuz. İlk hedef bu. İnşallah ulaşırız."

  • "Genel olarak Kazımcan maçta olumlu işler yaptı. Hem savunmada hem de hücumda doğru bir şekilde oynadı. Top ondayken acele etmedi. Bugün baktığımızda takımın iyilerinden biriydi. İnşallah uzun vadede iyi bir çözüm olur." açıklamasında bulundu. 

  • "Taraftara açık idmanda da söyledik, 5'te 5 ile ligi bitirmek istiyoruz. Bütün maçları kazanarak finale gitmek istiyoruz. Bu maçtaki gibi oynarsak, onlara sözümüzü tutarız. Başkan yönetim, taraftarlar çok önemli. Erden Bey sürekli bizimle. Başkanımızın manevi desteğini hep söyleyeceğim. Yeri geldiği zaman arıyor, yeri geldiği zaman Florya'ya geliyor. Birliktelik başarıyı getiriyor. Lokomotif futbol takımı. Daha transfer yapmadan şampiyonluk dedik. Daha hiçbir şey bitmedi. İyi takımlara karşı oynayacağız. Avantajımızı kullanmak istiyoruz."

  • "Mayıslar bizim, inşallah en kısa sürede şampiyonluğa ulaşacağız."

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