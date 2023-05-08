Okan Buruk: Mayıslar bizimdir!

"İlk yarı daha çok pozisyona girdik, rakibimiz iyi savunma yaptı. Savunma arkası toplarla gol aradı. Rakibin de iyi organizasyonları vardı. Direncimiz, isteğimiz, konsantrasyonumuz çok yüksekti. Çok kritik maçtı. Geçen haftanın tam tersi şeyler yaptık. İki ve üçü de atabilirdik."