Okan Buruk: Mayıslar bizimdir!

"Taraftara açık idmanda da söyledik, 5'te 5 ile ligi bitirmek istiyoruz. Bütün maçları kazanarak finale gitmek istiyoruz. Bu maçtaki gibi oynarsak, onlara sözümüzü tutarız. Başkan yönetim, taraftarlar çok önemli. Erden Bey sürekli bizimle. Başkanımızın manevi desteğini hep söyleyeceğim. Yeri geldiği zaman arıyor, yeri geldiği zaman Florya'ya geliyor. Birliktelik başarıyı getiriyor. Lokomotif futbol takımı. Daha transfer yapmadan şampiyonluk dedik. Daha hiçbir şey bitmedi. İyi takımlara karşı oynayacağız. Avantajımızı kullanmak istiyoruz."