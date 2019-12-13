UEFA Avrupa Ligi'ndeki üç temsilcimizden biri olan Başakşehir, grubundaki son maçında Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Puanını 10'a yükselten Başakşehir, Roma'yı da geride bırakarak grubunu lider tamamladı ve son 32 turuna kaldı. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk maç sonunda açıklamalar yaptı.

Ülke puanı için mücadele ettiklerini dile getiren Buruk "Ülke puanı için gruptan çıkmak çok değerliydi. En başından beri bunu söyledik. Bu bizim için çok önemliydi. Ülkemize, buna sevinecek herkese bunu armağan ediyoruz. Böyle bir başarıya ihtiyaç vardı. Bir Türk olarak gurur duyuyorum" dedi.

Gruptaki mücadeleyle ilgili de konuşan Buruk, "Her maça çok önem verdik, her maça elimizdeki en iyi 11 ile çıktık. Şubat'tan sonra Avrupa'da olmak Türkiye için çok önemli" ifadelerini kullandı.