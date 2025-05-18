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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk, Ahmet Suat Özyazıcı'yı yakaladı! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk, Ahmet Suat Özyazıcı'yı yakaladı!

        Galatasaray'ın başında 3, toplamda ise 4. kez şampiyon olan Okan Buruk, bu alanda Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'yı yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 22:56 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:56
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        Okan Buruk, Özyazıcı'yı yakaladı!
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        Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan 3. teknik adam oldu.

        Ligin 36. haftasına en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren sarı-kırmızılı takım konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

        Bu sonuçla "Cimbom" ligde mutlu sona ulaşarak üst üste 3, toplamda ise 25. kez ipi önde göğüsledi. Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde şampiyonluk apoleti sayısını 4'e çıkardı.

        Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Buruk, Galatasaray'ın başında ise 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında kupayı kaldırdı.

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        FATİH TERİM ZİRVEDE

        Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

        Tecrübeli teknik adam, dört dönem çalıştığı Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

        Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci isim ise 4 kez ile Ahmet Suat Özyazıcı oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

        Dördüncü kez ligi zirvede bitiren Okan Buruk, üçer şampiyonluğu bulunan Mustafa Denizli, Gordon Milne, Brian Birch ve Christoph Daum'u geride bırakarak Ahmet Suat Özyazıcı'yı yakaladı. Özyazıcı ile şampiyonluk sayılarını eşitleyen Buruk, Süper Lig'de 4 kez şampiyon olan 3. teknik adam oldu.

        ÜST ÜSTE 3 KEZ ŞAMPİYON OLAN 3. TEKNİK ADAM

        Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste 3 kez bunu başaran 4. teknik direktör ünvanını aldı.

        Sarı-kırmızılı ekibi son 3 sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk, Brian Birch, Gordon Milne ve Fatih Terim'den sonra üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan dördüncü teknik direktör oldu.

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        İngiliz çalıştırıcı Birch, Galatasaray'ın başında 1970-71, 1971-72 ve 1972-73 sezonlarında, bir başka İngiliz Milne, Beşiktaş ile 1989-90, 1990-91 ve 1991-92 sezonlarında üst üste şampiyon oldu. Fatih Terim ise Galatasaray'ın başında 1996-2000 arasındaki 4 sezonda şampiyon olarak Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı.

        ŞAMPİYONLUK REKORU OKAN BURUK'TA

        Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda.

        Ligde bu sezona kadar futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da zirvede yer alarak şampiyonluk sayısını 11'e yükseltti.

        Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:

        Sezon Şampiyon Teknik Direktör Ülkesi
        1959 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan
        1959-60 Beşiktaş Andreas Kutik Macaristan
        1960-61 Fenerbahçe Laszlo Szekelly Macaristan
        1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye
        1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye
        1963-64 Fenerbahçe Miroslav Kokotovic Yugoslavya
        1964-65 Fenerbahçe Oscar Hold İngiltere
        1965-66 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya
        1966-67 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya
        1967-68 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan
        1968-69 Galatasaray Tomislav Kaloperovic Yugoslavya
        1969-70 Fenerbahçe Trian Ionescu Romanya
        1970-71 Galatasaray Brian Birch İngiltere
        1971-72 Galatasaray Brian Birch İngiltere
        1972-73 Galatasaray Brian Birch İngiltere
        1973-74 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya
        1974-75 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya
        1975-76 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
        1976-77 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
        1977-78 Fenerbahçe Tomislav Kaloperovic Yugoslavya
        1978-79 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye
        1979-80 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
        1980-81 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye
        1981-82 Beşiktaş Dorde Milic Yugoslavya
        1982-83 Fenerbahçe Branko Stankovic Yugoslavya
        1983-84 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
        1984-85 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya
        1985-86 Beşiktaş Branko Stankovic Yugoslavya
        1986-87 Galatasaray Jupp Derwall Almanya
        1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli Türkiye
        1988-89 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya
        1989-90 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
        1990-91 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
        1991-92 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
        1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp Almanya
        1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann Almanya
        1994-95 Beşiktaş Christoph Daum Almanya
        1995-96 Fenerbahçe Carlos Alberto Parreira Brezilya
        1996-97 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
        1997-98 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
        1998-99 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
        1999-00 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
        2000-01 Fenerbahçe Mustafa Denizli Türkiye
        2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu Romanya
        2002-03 Beşiktaş Mircea Lucescu Romanya
        2003-04 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya
        2004-05 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya
        2005-06 Galatasaray Erik Gerets Belçika
        2006-07 Fenerbahçe Arthur Antunes Coimbra "Zico" Brezilya
        2007-08 Galatasaray Cevat Güler Türkiye
        2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye
        2009-10 Bursaspor Ertuğrul Sağlam Türkiye
        2010-11 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye
        2011-12 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
        2012-13 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
        2013-14 Fenerbahçe Ersun Yanal Türkiye
        2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye
        2015-16 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye
        2016-17 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye
        2017-18 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
        2018-19 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
        2019-20 Başakşehir Okan Buruk Türkiye
        2020-21 Beşiktaş Sergen Yalçın Türkiye
        2021-22 Trabzonspor Abdullah Avcı Türkiye
        2022-23 Galatasaray Okan Buruk Türkiye
        2023-24 Galatasaray Okan Buruk Türkiye
        2024-25 Galatasaray Okan Buruk Türkiye
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