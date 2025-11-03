Okan Bayülgen: Sevişilecek insan kalmadı

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme Okan Bayülgen, bu kez de 'aşk' sorusuna verdiği cevapla adından söz ettirdi.

REKLAM advertisement1

Okan Bayülgen, katıldığı programda aşk konusu hakkında; "Herkes birbirine aşık oluyor. Şıpsevdilik var. Biraz gerçeklerden kaçış gibi geliyor" dedi. Melis İşiten, bunun üzerine; "Sevişmek için âşık olun diyorlar artık" sözlerine karşılık Bayülgen; "Bence artık yeterince sevişilmiyor da. 80'ler ve 90'larda çok seviştik ve şimdi sevişme kalmadı. Sevişilecek insan kalmadı, hepsiyle seviştik. Seviştiklerim ölmeye de başladı. Cenazelerine de gidemiyorum, 'Bununla sevişmiş' diyecekler, ayıp olacak.