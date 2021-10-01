Sosyal medya fenomenleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan." ifadelerini kullanan Okan Bayülgen araştırılıyor. İşte Okan Bayülgen hakkında merak edilenler...
OKAN BAYÜLGEN KİMDİR?
Okan Bayülgen 23 Mart 1964 tarihinde Cihangir, İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu, tiyatro ve klip yönetmeni, yapımcı, seslendirme sanatçısı ve fotoğrafçı olan Okan Bayülgen'in babası Ümit Bayülgen hukuk ve gazetecilik eğitimi almıştır. Bayülgen'in annesi ise ressamdır. Annesi ve babası o henüz 6 yaşındayken boşanmıştır. Okan Bayülgen'i babasının ikinci evliliğinden, Ozan Bayülgen ve Okşan Bayülgen adlı iki kardeşi vardır.
OKAN BAYÜLGEN NEREDEN MEZUN?
Eğitimine Göztepe, İstanbul'daki Taş Mektep isimli yatılı okulda başlayan Okan Bayülgen Şişli 19 Mayıs İlkokulundan mezun olup Galatasaray Lisesi'ne başladı. Galatasaray Lisesi'nde öğrenci kulüplerinden müzik, edebiyat, folklor gibi kollarla ilgilenen Bayülgen'in okula gitmeme durumu, sorun olmaya başladığında annesi Ayla Görgün onu Bodrum'a, yanına çağırdı ve Galatasaray Lisesindeki altı yılından sonra Bodrum Lisesine kaydoldu.
Bodrum Lisesi'nden sonra Şişli Lisesine geçen Bayülgen 1984'te buradan mezun olarak lise öğrenimini tamamladı.
Fotoğraf eğitimi almak için Fransa'ya giden Bayülgen, Tours Üniversitesi Hukuk ve Ekonomik Bilimler Fakültesinde hukuk okumaya başladı. Ardından fikir değiştirerek aynı üniversitenin ekonomi bölümüne geçti. Bir yıl okuduktan sonra ekonomi eğitimini de yarıda bırakarak Türkiye'ye döndü ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü sınavlarında başarı göstererek buradaki eğitimine başladı. 1989'da mezun olarak aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans yaptı.
OKAN BAYÜLGEN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?
Okan Bayülgen'in ilk evliliğini Çocuklar Duymasın adlı televizyon dizisinde de oynamış olan Zeyno Günenç ile yaptı fakat sonra ayrılmaya karar verdiler. 2008 yılının son gününde evlenmiş olduğu Şirin Ediger'den İstanbul adında bir kızı vardır. 2014 yılında Şirin Ediger'den boşandı.
OKAN BAYÜLGEN FİLMLERİ
OKAN BAYÜLGEN'İN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Amadeus : Wolfgang Amadeus Mozart - Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment - 2020
Kiralık Oyun : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular - 2006
Atlarıda Vururlar : Horace McCoy - İstanbul Gösteri Merkezi - 1997
Küçük Motzart : Jakop Lorey - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Hapşırık : Anton Çehov\Michael Frayn - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Masal Bahçesi : Ali Taygun - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Kamuoyu : Aurel Baranga - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1989
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!