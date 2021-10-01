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Okan Bayülgen kimdir? Okan Bayülgen kaç yaşında? Okan Bayülgen filmleri ve hayatı

Ünü oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Okan Bayülgen, katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarıyla sosyal medyanın gündeminde oturdu. İnfluencerlar hakkındaki yorumlarıyla tepki çeken Okan Bayülgen araştırılıyor. Okan Bayülgen kimdir? Okan Bayülgen kaç yaşında? Okan Bayülgen filmleri ve hayatı

01.10.2021 - 15:46 | Güncelleme: ABONE OL
Okan Bayülgen kimdir? Okan Bayülgen kaç yaşında? Okan Bayülgen filmleri ve hayatı

Sosyal medya fenomenleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan." ifadelerini kullanan Okan Bayülgen araştırılıyor. İşte Okan Bayülgen hakkında merak edilenler...

OKAN BAYÜLGEN KİMDİR?

Okan Bayülgen 23 Mart 1964 tarihinde Cihangir, İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu, tiyatro ve klip yönetmeni, yapımcı, seslendirme sanatçısı ve fotoğrafçı olan Okan Bayülgen'in babası Ümit Bayülgen hukuk ve gazetecilik eğitimi almıştır. Bayülgen'in annesi ise ressamdır. Annesi ve babası o henüz 6 yaşındayken boşanmıştır. Okan Bayülgen'i babasının ikinci evliliğinden, Ozan Bayülgen ve Okşan Bayülgen adlı iki kardeşi vardır.

OKAN BAYÜLGEN NEREDEN MEZUN?

Eğitimine Göztepe, İstanbul'daki Taş Mektep isimli yatılı okulda başlayan Okan Bayülgen Şişli 19 Mayıs İlkokulundan mezun olup Galatasaray Lisesi'ne başladı. Galatasaray Lisesi'nde öğrenci kulüplerinden müzik, edebiyat, folklor gibi kollarla ilgilenen Bayülgen'in okula gitmeme durumu, sorun olmaya başladığında annesi Ayla Görgün onu Bodrum'a, yanına çağırdı ve Galatasaray Lisesindeki altı yılından sonra Bodrum Lisesine kaydoldu.

Bodrum Lisesi'nden sonra Şişli Lisesine geçen Bayülgen 1984'te buradan mezun olarak lise öğrenimini tamamladı.

Fotoğraf eğitimi almak için Fransa'ya giden Bayülgen, Tours Üniversitesi Hukuk ve Ekonomik Bilimler Fakültesinde hukuk okumaya başladı. Ardından fikir değiştirerek aynı üniversitenin ekonomi bölümüne geçti. Bir yıl okuduktan sonra ekonomi eğitimini de yarıda bırakarak Türkiye'ye döndü ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü sınavlarında başarı göstererek buradaki eğitimine başladı. 1989'da mezun olarak aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans yaptı.

OKAN BAYÜLGEN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Okan Bayülgen'in ilk evliliğini Çocuklar Duymasın adlı televizyon dizisinde de oynamış olan Zeyno Günenç ile yaptı fakat sonra ayrılmaya karar verdiler. 2008 yılının son gününde evlenmiş olduğu Şirin Ediger'den İstanbul adında bir kızı vardır. 2014 yılında Şirin Ediger'den boşandı.

OKAN BAYÜLGEN FİLMLERİ

Sinema
Yıl Başlık Rolü Notlar
1992 The Adventures of Young Indiana Jones: Daredevils of the Desert Topçu Gözcüsü Seslendirme
1996 İstanbul Kanatlarımın Altında Lagâri Hasan Çelebi
1997 Ağır Roman Gıli Gıli Salih Sadri Alışık Ödülleri: Sinema Dalında "En İyi Erkek Oyuncu"[8]
1998 Mulan Mushu Seslendirme
2000 Oyunbozan Metin Kahraman ve Emin Nişancı
2001 Şrek Şrek Seslendirme
Komser Şekspir Esrarkeş Tatü
Hemşo Cebrail
2002 Gülüm Sinan
Buz Devri Seslendirme
Sır Çocukları Konuk Oyuncu
2004 Şrek 2 Şrek Seslendirme
Garfield: The Movie Garfield
2005 Robotlar Rodney Copperbottom
2006 Cesur Balık Cesur Balık
Pembe Panter Müfettiş Clouseau
Sınav Levent Lemi
Garfield 2 Garfield Seslendirme
2007 Şrek 3 Şrek Seslendirme
Çirkin Ördek Yavrusu ile Farecik Farecik Seslendirmesi
Donkey Xote Don Kişot Seslendirmesi
Romantik Ömer
Garfield Geri Dönüyor Garfield
2008 Garfield Komedi Festivali Garfield Seslendirme
2009 Ev Kendisi
2009 Kanalizasyon Temizlikçi İmdat
2010 Garfield 3 Boyutlu Süper Kahraman Garfield ve Garzooka Seslendirme
Şrek: Sonsuza Dek Mutlu Şrek
2019 Dumbo Max Medici
Televizyon
Yıl Başlık Rolü Notlar
1995 Gece Kuşu Kendisi Sunucu
1996 Televizyon Çocuğu Kendisi Sunucu
1998 Zaga Kendisi Sunucu
Utanmaz Adam Şeref TV dizisi (Atv)
2004 Size Baba Diyebilir miyim? Aziz TV dizisi (Kanal D)
Babam Dadı Olsaydı Taner TV dizisi (Star TV)
2005 Televizyon Makinası Kendisi Sunucu
2006 Makina Kendisi Sunucu
2010 Disko Kralı
Muhallebi Kralı
Kral Çıplak
Muhabbet Kralı
Medya Kralı		 Kendisi Sunucu
2011
2012
2013 Makina Kafa
Muhallebi Kafa
Çıplak Kafa		 Kendisi Sunucu
2014 Dada Dandinista Kendisi Sunucu
2015 Dada Kendisi Sunucu
2019-2020 Uykusuzlar Kulübü
Muhabbet Kralı		 Kendisi Sunucu (TV100)
2020- Nokta Kendisi Sunucu (TV100)

OKAN BAYÜLGEN'İN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Amadeus : Wolfgang Amadeus Mozart - Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment - 2020
Kiralık Oyun : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular - 2006
Atlarıda Vururlar : Horace McCoy - İstanbul Gösteri Merkezi - 1997
Küçük Motzart : Jakop Lorey - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Hapşırık : Anton Çehov\Michael Frayn - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Masal Bahçesi : Ali Taygun - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Kamuoyu : Aurel Baranga - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1989

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