"İNSANLARIN BİR ARADA OLMAYA İHTİYAÇLARI VAR"



Okan Bayülgen, tiyatroların, konserlerin, müzik performanslarının hatta sinemaların insanların toplumun bir araya gelmesi bakımından önemli olduğunu belirterek, "İnsanların bir arada olmaya ihtiyaçları var. Yarın bir mutlulukta neşeli türküler söyleriz. Bugün hüzünde ağıt yakarız, üzgün üzgün türkü söyleriz. Ölülerimizi gömerken de müzik var. Her yerde müzik var. Her yerde oyun var. Sanat her şeyin içerisinde" değerlendirmesini yaptı.