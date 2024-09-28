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        Haberler Gündem Güncel Yazı tahtasına döndü, muhtar tabela astı! | Son dakika haberleri

        Yazı tahtasına dönen "Aşıklar Yolu"ndaki okaliptuslara tabelalı koruma!

        Muğla'nın Ula ilçesindeki "Aşıklar Yolu"nda karşılıklı sıralanan 86 yıllık okaliptus ağaçları yazı tahtasına çevrilince muhtarlık, çareyi mahalle giriş- çıkışına uyarıcı tabela koymakla buldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 18:31 Güncelleme: 28.09.2024 - 18:31
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        Yazı tahtasına döndü, muhtar tabela astı!
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        Muğla'nın Ula ilçesinde Sakar Geçidi'nden indikten sonra Gökova'yı Marmaris'e bağlayan ve "Aşıklar Yolu" olarak anılan Akçapınar Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi'nde, 200'den fazla okaliptus ağacının bazıları, duyarsız kişiler tarafından yazı tahtasına dönüştürüldü.

        Her biri 86 yıllık okaliptus ağaçlarının üzerine sevgilinin baş harflerinden, çeşitli sloganlara kadar söz ve simgeler kazındı.

        Akçapınar Mahallesi Muhtarı Şener Baykara, ağaçlara zarar verilmemesi için mahalle girişine "Aşıklar yolumuzu gelecek nesillere miras bırakmak ve korumak için ağaçlara yazı yazmayın, zarar vermeyin. Yazı yazan zarar verilen görüldüğünde lütfen 112'ye ihbar edin" yazılı tabela koydu.

        Muhtar Baykara, "Akyaka'dan sonra popüler olan mahallerden birisine sahibiz. Misafirlerimiz yolumuzda fotoğraflar çekiliyor, ailelerimiz yürüyüş yapıyor. Tek sorunumuz, ağaçlara kazınarak yazı yazılıyor olması. Bu durum bizde hayal kırıklığı yaratıyor. Bazı ağaçlarımızda kurumalar meydana geldi ve kanser oluştu. Mahallemizi giriş- çıkışına ağaçlarımıza zarar verilmemesi için uyarıcı tabelalar koyduk" dedi.

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