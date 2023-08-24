Okaliptus Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Okaliptus Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Okaliptus Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Okaliptus Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

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Okaliptus, özellikle Avustralya'nın doğal florasının bir parçasıdır. Hızla büyüyen bu ağaç, taze ve temiz bir kokusuyla tanınır. Ancak, okaliptus ağaçlarını doğru şekilde yetiştirmek ve bakmak, onların sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak için gereklidir. Siz de bahçenizde ya da iç mekanda okaliptus fidanı yetiştirmek istiyorsanız bazı teknik bilgiler hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Okaliptus fidanı hangi ay dikilir? Okaliptus fidanı ne kadar sürede büyür? İşte okaliptus fidanı yetiştirmesi ve bakımı hakkında bilmeniz gereken her şey…

Okaliptus Ağacı Genel Özellikleri

Okaliptus diğer adıyla sıtma ağacı mersingiller familyasına ait birçok çeşidi bulunan bir ağaç türüdür. Avustralya florasına egemen olan bu ağacın 700’den fazla türü bulunmaktadır. Diğer özellikler ise şöyledir:

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Hoş kokulu, aromatik yapraklara sahiptir.

Hızla büyüyen bir ağaç türüdür.

Tıbbi özellikleri nedeniyle popülerdir; özellikle solunum yolu rahatsızlıkları için kullanılır.

Okaliptus Fidanı Ne Zaman Dikilir?

Okaliptus fidanını tohumdan yetiştirmeyi düşünüyorsanız dikim zamanından 10-12 hafta önce kapalı bir ortamda bu sürece başlamalısınız. İlkbaharda don tehlikesi geçtikten sonra fidanın ideal dikim zamanıdır.

Okaliptus Fidanı Nasıl Yetiştirilir?

Okaliptus ağaçları, temiz havası ve canlandırıcı aromasıyla bilinir. Aynı zamanda tıbbi ve ticari kullanımları ile de ünlüdür. Bu yüzden birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. İşte okaliptus fidanını evinizde ya da bahçenizde nasıl yetiştireceğinize dair ayrıntılı bilgiler:

Tohum Seçimi: Sağlıklı okaliptus ağaçları yetiştirmek için kaliteli tohumları tercih edin. Tohumların tazelik ve kalitesinin, fidanın büyüme hızı ve sağlığı üzerinde büyük etkisi vardır.

Toprak Hazırlığı: Okaliptus, iyi drene edilmiş, besin açısından zengin toprakları sever. Toprağınızın pH değerinin 6-7,5 arasında olduğundan emin olun.

Ekim: Tohumları, yaklaşık 1 cm derinliğe ekin. Eğer tohumları doğrudan bahçeye ekim yapacaksanız, baharın sonları veya yaz başı en ideal zamandır.

Sulama: Toprağı sürekli nemli tutun. Ancak, suyun toprakta birikmesine izin vermeyin, çünkü bu kök çürüklüğüne yol açabilir.

Güneş ve Sıcaklık: Okaliptus, tam güneşi sever. Eğer fidanı iç mekanda yetiştiriyorsanız, onu en güneş alan pencerenize yerleştirin. Ayrıca, okaliptusun en iyi büyüdüğü sıcaklık 18-24°C arasındadır.

Bunun yanında okaliptus fidanını güvenilir bir seradan temin edip, yukarıdaki önerileri dikkate alarak da yetiştirebilirsiniz.

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Okaliptus Fidanı Dikim Aralığı

Okaliptus fidanı hızlı büyür. Bu sebeple büyüme hızlarına bağlı olarak, fidanlar arasında en az 3-4 metrelik bir mesafe bırakılmalıdır.

Okaliptus Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?

Okaliptus fidanı toprağa yerleştikten sonra kısmen kuraklığa dayanıklı bir bitkidir. Bunun yanında yeni dikilen okaliptus fidanları haftada bir kez, yetişkin ağaçlar ise iki haftada bir sulanmalıdır. Diğer yandan sulanma zamanını anlamak için toprağın üst kısmına dokunun eğer birkaç santimetresi kuruysa sulayın.

Okaliptus Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Hızlı büyüyen bir ağaç olan okaliptus, ilk yıl içerisinde 1-2 metre arasında büyüme gösterebilir.

Okaliptus Fidanı Ne Zaman Meyve Verir?

Okaliptus ağacı Mayıs ve Temmuz ayları arasında çiçek açar. Bu ağacın çiçekleri saplı ve salkım şeklinde beyaz, kırmızı ya da sarı renkli olur. Meyveleri ise küçük uçlarıyla sivri küçük tohumlar halindedir. Okaliptus fidanı genellikle 3-5 yıl içerisinde meyve verir.

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Okaliptus Fidanı Hangi Ay Dikilir?

Okaliptus fidanı ilkbahar don tehlikesi geçtikten sonra Nisan ayından itibaren Haziran başına kadar dikilebilir.

Okaliptus Fidanı Bakımı

Okaliptus fidanının sağlıklı ve güçlü bir şekilde büyümesini sağlamak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli bakım noktaları vardır. İşte detaylı ve özgün bir şekilde okaliptus fidanı bakımına dair bilgiler:

Sulama: Okaliptus fidanı ilk dikildiğinde düzenli olarak sulanmalıdır. Ancak, toprağın sürekli ıslak olmamasına dikkat edilmelidir. Aşırı su, kök çürüklüğüne neden olabilir. Toprağın üst kısmı kurudukça sulama yapılmalıdır.

Gübreleme: Okaliptus, büyüme sezonunda, azot açısından zengin bir sıvı gübre ile beslenmelidir. Ancak, aşırı gübrelemekten kaçının; bu, yaprak yanıklarına veya kök sorunlarına yol açabilir.

Budama: Genç okaliptus fidanları, şekillendirme ve daha dengeli bir büyüme için yılda bir kez budanmalıdır. Ölü, hastalıklı veya zayıf dalları kesmek, ağacın enerjini daha sağlıklı dallara yönlendirmesine yardımcı olacaktır.

Zararlı ve Hastalıklarla Mücadele: Okaliptus, özellikle yaprak biti, örümcek akarları ve beyaz sinekler gibi zararlılara karşı hassastır. Bu zararlıları kontrol altında tutmak için doğal böcek ilacı veya organik insektisitler kullanabilirsiniz. Fidanın düzenli olarak incelenmesi ve zararlıların erken teşhisi, kontrolü kolaylaştırır.

Kış Hazırlığı: Okaliptus fidanı, gençken dona karşı oldukça hassastır. Kış aylarında, don olayının beklendiği bölgelerde, fidanı koruyucu bir örtüyle örtmek veya iç mekânda tutmak iyi bir fikir olabilir.

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