Okaliptus fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? Okaliptus fidanı ne kadar sürede büyür?
Okaliptus, hızla büyüyen, tıbbi ve endüstriyel özellikleriyle tanınan, hoş bir aromaya sahip yaprakları olan bir ağaç türüdür. Okaliptus fidanının nasıl yetiştirildiğini merak ediyorsanız bu yazımızı mutlaka okumalısınız? Okaliptus fidanı nasıl yetiştirilir? Okaliptus fidanı ne zaman meyve verir? İşte detaylar...
Okaliptus, özellikle Avustralya'nın doğal florasının bir parçasıdır. Hızla büyüyen bu ağaç, taze ve temiz bir kokusuyla tanınır. Ancak, okaliptus ağaçlarını doğru şekilde yetiştirmek ve bakmak, onların sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak için gereklidir. Siz de bahçenizde ya da iç mekanda okaliptus fidanı yetiştirmek istiyorsanız bazı teknik bilgiler hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Okaliptus fidanı hangi ay dikilir? Okaliptus fidanı ne kadar sürede büyür? İşte okaliptus fidanı yetiştirmesi ve bakımı hakkında bilmeniz gereken her şey…
Okaliptus Ağacı Genel Özellikleri
Okaliptus diğer adıyla sıtma ağacı mersingiller familyasına ait birçok çeşidi bulunan bir ağaç türüdür. Avustralya florasına egemen olan bu ağacın 700’den fazla türü bulunmaktadır. Diğer özellikler ise şöyledir:
Okaliptus Fidanı Ne Zaman Dikilir?
Okaliptus fidanını tohumdan yetiştirmeyi düşünüyorsanız dikim zamanından 10-12 hafta önce kapalı bir ortamda bu sürece başlamalısınız. İlkbaharda don tehlikesi geçtikten sonra fidanın ideal dikim zamanıdır.
Okaliptus Fidanı Nasıl Yetiştirilir?
Okaliptus ağaçları, temiz havası ve canlandırıcı aromasıyla bilinir. Aynı zamanda tıbbi ve ticari kullanımları ile de ünlüdür. Bu yüzden birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. İşte okaliptus fidanını evinizde ya da bahçenizde nasıl yetiştireceğinize dair ayrıntılı bilgiler:
Bunun yanında okaliptus fidanını güvenilir bir seradan temin edip, yukarıdaki önerileri dikkate alarak da yetiştirebilirsiniz.
Okaliptus Fidanı Dikim Aralığı
Okaliptus fidanı hızlı büyür. Bu sebeple büyüme hızlarına bağlı olarak, fidanlar arasında en az 3-4 metrelik bir mesafe bırakılmalıdır.
Okaliptus Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?
Okaliptus fidanı toprağa yerleştikten sonra kısmen kuraklığa dayanıklı bir bitkidir. Bunun yanında yeni dikilen okaliptus fidanları haftada bir kez, yetişkin ağaçlar ise iki haftada bir sulanmalıdır. Diğer yandan sulanma zamanını anlamak için toprağın üst kısmına dokunun eğer birkaç santimetresi kuruysa sulayın.
Okaliptus Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?
Hızlı büyüyen bir ağaç olan okaliptus, ilk yıl içerisinde 1-2 metre arasında büyüme gösterebilir.
Okaliptus Fidanı Ne Zaman Meyve Verir?
Okaliptus ağacı Mayıs ve Temmuz ayları arasında çiçek açar. Bu ağacın çiçekleri saplı ve salkım şeklinde beyaz, kırmızı ya da sarı renkli olur. Meyveleri ise küçük uçlarıyla sivri küçük tohumlar halindedir. Okaliptus fidanı genellikle 3-5 yıl içerisinde meyve verir.
Okaliptus Fidanı Hangi Ay Dikilir?
Okaliptus fidanı ilkbahar don tehlikesi geçtikten sonra Nisan ayından itibaren Haziran başına kadar dikilebilir.
Okaliptus Fidanı Bakımı
Okaliptus fidanının sağlıklı ve güçlü bir şekilde büyümesini sağlamak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli bakım noktaları vardır. İşte detaylı ve özgün bir şekilde okaliptus fidanı bakımına dair bilgiler: