Meşe Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Meşe Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Meşe Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Meşe Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

REKLAM advertisement1

Yüzyıllar boyu ormanlarımızın, parklarımızın ve bahçelerimizin en güçlü, en dirençli sakinleri arasında yer alan meşe ağaçları, hem görsel hem de ekolojik açıdan büyük öneme sahiptir. Ancak bir meşe fidanının bu denli güçlü ve görkemli bir ağaca dönüşebilmesi için doğru yetiştirme ve bakım yöntemlerine ihtiyaç duyar. Peki, meşe fidanı nasıl yetiştirilir ve bakımı nasıl yapılır? Meşe fidanı ne kadar sürede büyür? Bu yazımızda bu soruların ve daha fazlasının cevaplarını sizler için araştırdık.

Meşe Ağacı Genel Özellikleri

Meşe ağacı, Quercus cinsinden yüzlerce türe sahip yaprak döken veya daima yeşil kalan ağaçlardan oluşur. Bu ağaçlar genellikle kuzey yarım kürede doğal olarak bulunur. Yaprakları genellikle loplu veya dişli kenarlıdır. Meşe ağacının meyvesi palamut olarak bilinir ve birçok hayvan için önemli bir besin kaynağıdır.

REKLAM

Meşe Fidanı Ne Zaman Dikilir?

Meşe fidanı dikimi için en uygun zaman, sonbaharın başlangıcında veya ilkbaharın sonlarıdır. Bu dönem, fidanın kök sisteminin yeni ortamına adapte olması için en ideal zamandır.

Meşe Fidanı Nasıl Yetiştirilir?

Meşe fidanı yetiştirmek biraz zaman alsa da doğru bakım yöntemleri uygulandığından oldukça keyifli bir süreçtir. Şimdi adım adı meşe fidanı nasıl yetiştirilir inceleyelim:

Toprak Seçimi: Meşe fidanı, zengin, nemli ve iyi drenajlı toprakları tercih eder. Toprak seçiminde, toprağın hafif asidik (pH 5.5-6.5) olmasına dikkat edilmelidir. Bu pH seviyesi, meşenin besin maddelerini topraktan daha iyi almasına yardımcı olur.

Konum: Meşe fidanını doğrudan güneş alan bir alana ya da hafif gölgeli bir bölgeye dikin. Ağacın büyüdükçe genişleyeceğini göz önünde bulundurarak, etrafında yeterli boşluk bırakın.

Dikim: Fidanı dikerken, kök topunun zarar görmemesi için dikkatli olun. Dikim derinliği, kök topunun toprak seviyesine eşit olacak şekilde ayarlanmalıdır. Fidanın etrafındaki toprağı iyice sıkıştırarak hava boşluklarını ortadan kaldırın. Meşe fidanı dikimi gerçekleştirildikten sonra mutlaka can suyu verin.

Meşe Fidanı Dikim Aralığı

REKLAM

Meşe ağaçları büyüdükçe genişleyen bir kök ve taç yapısına sahiptir. Bu nedenle meşe fidanı dikim aralığının en az 4-6 metre olması önerilir.

Meşe Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?

Meşe fidanı ilk dikildiği zaman haftada 2 ila 3 kez sulanmalıdır. Ancak fidan kök saldıktan sonra haftada bir kez sulama yeterli olacaktır.

Meşe Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Meşe fidanı türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir ancak genellikle yavaş büyüyen bir ağaçtır. Genç meşe fidanları ilk 4-5 yıl içerisinde iki metre yüksekliğe ulaşabilirken fidanın yaşı ilerledikçe büyüme yavaşlar. Bunun yanında daha büyük meşeler yılda dört milimetre büyür.

Meşe Fidanı Ne Zaman Meyve Verir?

Bir meşe ağacının üzerinden ilk meşe palamutlarının bir diğer deyişle meyvelerin görülmesi 20-50 yıl alabilir. Ancak bu, türe ve yetişme koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Meşe Fidanı Hangi Ay Dikilir?

Meşe fidanı ideal dikim ayları Eylül-Ekim ya da Nisan-Mayıs aylarıdır. Bunun yanında kapalı yani tüplü fidan dikimi yapılacaksa yılın 12 ayı dikim gerçekleştirilebilir.

Meşe Fidanı Bakımı

Meşe ağaçları, doğru bakımla yüzyıllar boyunca yaşayabilir. Yavaş büyüyen ve mağrur duruşlarıyla bilinen bu ağaçlar, dikkatli bir bakımla daha da sağlıklı ve güçlü olabilir. İşte meşe fidanı bakımı için birkaç püf noktası:

Sulama: Meşe fidanları, özellikle ilk yıllarında düzenli sulamaya ihtiyaç duyar. Fakat fazla sulamadan kaçının, çünkü köklerinin suda kalması kök çürüklüğüne neden olabilir. Toprağın üst yüzeyi kuru hissedildiğinde sulama yapılmalıdır.

Budama: Genç meşe fidanları, doğru şekil alabilmeleri için budanmalıdır. Kırık, hasarlı veya çapraz büyüyen dalları kaldırarak ağacın enerjisini daha verimli kullanmasına yardımcı olabilirsiniz.

Gübreleme: Meşe ağaçları, fazla besin maddesine ihtiyaç duymazlar. Ancak toprakta besin eksikliği olduğunu düşünüyorsanız, yavaş salınımlı bir ağaç gübresi kullanabilirsiniz. İlkbaharın başında yılda bir kez uygulama genellikle yeterlidir.

Zararlılar ve Hastalıklar: Meşe ağaçlarına saldıran bazı zararlılar ve hastalıklar vardır. Özellikle yaprak bitleri, örümcek akarları ve meşe kozalak böceği gibi zararlılarla karşılaşabilirsiniz. Bu tür sorunları erken tespit etmek için ağacınızı düzenli olarak kontrol edin.

Kış Bakımı: Genç meşe fidanları dondan korunmalıdır. İlk yıllarında kök bölgesini örtmek, kışın köklerin donmasını engelleyebilir.

ÖNERİLEN VİDEO