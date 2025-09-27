Habertürk
        Oje sürdükten sonra neden baloncuklar oluşur? Ojelerinizin parlak ve pürüzsüz görünmesi için oje sürerken dikkat edilmesi gerekenler

        Oje sürdükten sonra neden baloncuklar oluşur? Ojelerinizin parlak ve pürüzsüz görünmesi için oje sürerken dikkat edilmesi gerekenler

        Manikürünüzü yaptınız, tırnaklarınıza süreceğiniz ojenin rengini seçtiniz ve özenle sürdünüz ama o da ne! Ojeyi tırnağınıza sürdükten sonra tırnağınızda baloncuklar mı oluştu? Oje sürdükten sonra oluşan pürüzlü, kabarcıklı görüntüden kimse hoşlanmaz ama bu görüntünün nedeni bazen oje sürmenin püf noktalarını bilememektir. İşte ojelerinizin parlak ve pürüzsüz görünmesi için oje sürerken dikkat edilmesi gerekenler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2025 - 10:30 Güncelleme: 27.09.2025 - 10:30
        Oje sürdükten sonra neden baloncuklar oluşur?
        Bakımlı eller, manikürlü parmaklar ve parlak ojeli tırnaklar... Kulağa oldukça çekici geliyor değil mi? Bazen tırnaklarımızın güzel ve bakımlı görünmesi için ne kadar uğraşırsak uğraşalım oje sürdükten sonra bir anda kabarcıklı ve pürüzlü bir görüntüye sahip olmalarına engel olamayız. Halbuki bu görüntünün sebebi bazen direkt seçtiğimiz ojenin kalitesiyken bazen ojeyi yanlış sürmek olabiliyor.

        Aslında oje sürdükten sonra ortaya çıkan delikli ve kabarcıklı görüntünün nedeni sürme işlemi sırasında oje katmanları arasında sıkışan hava baloncukları. Evet bazen oje sürme biçiminiz de bu kabarcıkların meydana gelmesine yol açabilir ama burada ojeyi sürdüğünüz ortamın ısı derecesi bile önemli. Aşağıda oje sürdükten sonra tırnaklarınızda pürüzlü ve baloncuklu bir görüntünün oluşmaması için dikkat edeceğiniz püf noktaları sıraladık...

        OJEYİ NEREDE SAKLADIĞINIZA DİKKAT EDİN

        Eğer ojelerinizi pencere kenarında ya da güneş altında bir yerde saklıyorsanız ojenizin ömrünü kısaltıyor ve sürdüğünüzdeki kabarcıklı görüntünün zeminini hazırlıyor olabilirsiniz. Yüksek sıcaklık, ojelerin kabarma olasılığını artırır. Ojelerin serin ve kuru bir ortamda saklanması en doğrudur. Çünkü ısı artıkça nem de artar. Nem de kabarcığa neden olur.

        Bazı kadınlar bu yüzden ojelerini buzdolabında saklamayı bile düşünür. Aslında bu fikir kabul edilebilir bir fikir çünkü buzdolabında ojelerin ömrü çok daha uzun olacaktır. Sadece, buzdolabında bekletilen ojenin dolaptan çıkarılıp sürülmesi zor olur. Oda sıcaklığında biraz ısınmasını beklemeniz gerekir.

        UZUN SÜREDİR AÇIK OLAN OJELERDEN KAÇININ

        Makyaj malzemelerinin de bir ömrü olduğunu çoğu zaman unutuyoruz. Bir ojeyi sık sürüyor olsak bile eğer açtığımızın üzerinden çok vakit geçtiyse, bir de o ojeyi serin ve kuru bir yerde saklamadıysak bu ojenin kabarcık oluşturma ihtimali çok yüksek. Eğer ojelerinizin kıvamının koyulaştığını fark ediyorsanız formüle hava karışmış diyebiliriz. Ojenizi korumak için ojeyi sürerken şişenin ağzını uzun süre açık bırakmamaya çalışın.

        TIRNAKLARINIZIN OJE SÜRMEK İÇİN UYGUN OLMASI GEREKİR

        Ojeden sonra oluşan kabarcıklı görüntünün bir nedeni de tırnaklarınızın oje sürmeye müsait olmamasıdır. Peki bu ne demek? Öncelikle oje süreceğiniz tırnakların kuru ve temiz olması gerekir. Oje sürmeden önce tırnaklarınızı pamuk ve alkolle temizlediğinizden emin olun. Ayrıca ellerinizde krem ya da yağ kalıntısı olmadığına da emin olun. Tırnak etlerinizde manikürden kalıntılar olmaması, nemli olmaması önemli. Elleriniz ve tırnaklarınız yeterince temiz ve kuru değilse kabarcık oluşma ihtimali çok yüksek.

        OJENİZİ DOĞRU KARIŞTIRIN

        Burada esas mesele ojenin formülünü bozacak bir hava baloncuğunu engellemek o yüzden ojenizi sürmeden önce sakın çalkalamayın. Ojenizin akışkanlığını artırmak için karıştırmak isteyebilirsiniz, bu normaldir ancak bu hamleyi şişeyi ileri geri sallayarak değil ojeyi avuçlarınız arasında hafifçe yuvarlayarak gerçekleştirin.

        KAT KAT OJE SÜRMEKTEN KAÇININ

        Oje sürerken hava kabarcıklarının oluşmaması için dikkat etmeniz gereken bir diğer detay da ojeyi kat kat sürmemek. Ojeyi kalın katmanlar halinde sürerseniz kalın katman içine hava hapseder ve bu hava da tırnakta baloncuk görüntüsü oluşturur. Fırçadaki fazlalığı şişeye sıyırıp ojenizi tek seferde ince tabaka halinde sürmeye çalışın. Eğer bir kat daha sürmek isterseniz de ilk katın iyice kuruduğundan emin olduktan sonra yine ince bir tabaka olarak sürün.

        Tüm bunlara ek olarak oje sürdüğünüz ortamın çok rüzgarlı ya da aşırı sıcak olması, ojenin içinde kururken hava baloncukları kalmasına neden olabilir. Temiz tırnaklar, rüzgarsız ve nemsiz ortam, doğru karıştırılmış ojeyle pürüzsüz bir görüntü sağlanabilir.

