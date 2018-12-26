Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresi Cumhurbaşkanı kararı ile 1 yıl daha uzatıldı. 2 yıl süre ile kurulan Komisyon’un görevi 23 Ocak’ta sona eriyordu. 125 bin başvurudan 50 bin dolayını sonuçlandıran Komisyonun önünde halen 75 bin başvuru bulunuyor.

2 yıl süren OHAL döneminde; kanun hükmünde kararnamelerle 125 bin 678'i ihraç, toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi. OHAL İnceleme Komisyonu'na bu işlemlere dair 125 bin başvuru yapıldı.

50 BİN BAŞVURU SONUÇLANDIRILDI

Komisyon, başvuruların 50 bin dolayını sonuçlandırdı. Bunlardan 3 bin 500'ü kabul edilirken 46 bin 500 dolayı reddedildi. İhraç edilen 3 bin 500 dolayında kamu görevlisi, OHAL komisyonu kararı ile göreve iade edildi.

75 BİN BAŞVURU İNCELENİYOR

Komisyona yapılan 75 bin başvurunun incelemesi ise devam ediyordu. 23 Ocak 2017’de 2 yıl süre ile görev yapmak üzere kurulan komisyonun görevi 23 ocak 2019'da dolacaktı.

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE UZATILDI

Bu nedenle komisyonunun görevi geri kalan başvuruları sonuçlandırması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile 1 yıl daha uzatıldı.

RET KARARLARINA YARGI YOLU AÇIK

Komisyonun kabul kararları,, gereği yapılmak üzere başvuranların son görev yaptığı kurumlara iletiliyor. Ret kararlarına karşı ise Ankara'da Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından faaliyete geçirilen 4 özel yetkili idare mahkemesinde dava açılabiliyor.