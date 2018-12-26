26 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresi Cumhurbaşkanı kararı ile 1 yıl daha uzatıldı. 2 yıl süre ile kurulan Komisyon’un görevi 23 Ocak’ta sona eriyordu. 125 bin başvurudan 50 bin dolayını sonuçlandıran Komisyonun önünde halen 75 bin başvuru bulunuyor.
2 yıl süren OHAL döneminde; kanun hükmünde kararnamelerle 125 bin 678'i ihraç, toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi. OHAL İnceleme Komisyonu'na bu işlemlere dair 125 bin başvuru yapıldı.
50 BİN BAŞVURU SONUÇLANDIRILDI
Komisyon, başvuruların 50 bin dolayını sonuçlandırdı. Bunlardan 3 bin 500'ü kabul edilirken 46 bin 500 dolayı reddedildi. İhraç edilen 3 bin 500 dolayında kamu görevlisi, OHAL komisyonu kararı ile göreve iade edildi.
75 BİN BAŞVURU İNCELENİYOR
Komisyona yapılan 75 bin başvurunun incelemesi ise devam ediyordu. 23 Ocak 2017’de 2 yıl süre ile görev yapmak üzere kurulan komisyonun görevi 23 ocak 2019'da dolacaktı.
CUMHURBAŞKANI KARARI İLE UZATILDI
Bu nedenle komisyonunun görevi geri kalan başvuruları sonuçlandırması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile 1 yıl daha uzatıldı.
RET KARARLARINA YARGI YOLU AÇIK
Komisyonun kabul kararları,, gereği yapılmak üzere başvuranların son görev yaptığı kurumlara iletiliyor. Ret kararlarına karşı ise Ankara'da Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından faaliyete geçirilen 4 özel yetkili idare mahkemesinde dava açılabiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!