"İYİ Kİ VARSIN YANIMDA"

İkili, el ele verdikleri yeni pozu sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Uzman, bu fotoğrafa 'Duman' grubunun 'Sen Ben' şarkısının sözleri olan, "Sen ben içimde, cümle alem dışımda. Sen ben biçiminde, iyi ki varsın yanımda" ifadelerini not düştü.

"GÜLMEYİ UNUTAN YAŞLI GÖZLERE..."

Uğur ise aynı kareyi, "Gülmeyi unutan yaşlı gözlere..." sözleriyle yayınladı. Bir hayli neşeli olduğu görülen çiftin gönderileri takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.