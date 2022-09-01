Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi!

Bir süredir serbest statüde bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun, bugün Hollanda'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

Öte yandan, bu transfer süresince Burak Yılmaz'ın, Oğuzhan'ı ikna aşamasında büyük bir rol üstlendiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Oğuzhan Özyakup siyah-beyazlı forma ile 17 maça çıkarken sadece 1 asistlik performans sergiledi.