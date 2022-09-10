Hollanda Eredivie'nin 6'ncı haftasında NEC Nijmegen sahasında Fortuna Sittard ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Fortuna Sittard, 62'nci dakikada oyuna giren Oğuzhan Özyakup'un 71'inci dakikada attığı şık golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Ev sahibi, 90+5'inci dakikada Pedro Marques'in golüyle skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi. Fortuna Sittard'ta Burak Yılmaz, sahaya kaptan olarak çıktı ve 90 dakika oyunda kaldı. Doğan Erdoğan ise 89'uncu dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Fortuna Sittard ilk puanını alırken; Nijmegen ise puanını 7'ye yükseltti.