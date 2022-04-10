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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oğuzhan Koç, geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Ağabeyi ile iftar açtığını söyleyen Koç, "Ağabeyim geldi, onunla beraber iftar açmaya geldik ardından da bir yere kahve içmeye gideceğiz." dedi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, muhabirlerin "Yeni şarkılarınız ne zaman çıkacak?" sorusuna "Çok yakında mini bir albümüm çıkacak, mayıs gibi düşünüyoruz." yanıtını verdi.

"BU KONUDA MÜTEVAZİ OLAMAYACAĞIM"

Yoğun bir konser maratonuna giren Oğuzhan Koç'a muhabirler "Türkiye'de konser vermediğiniz ve vermek istediğiniz bir yer var mı?" sorusunu ise "Ülkenin her ilinde konser verdim. Bir tek memleketim Erzincan'da konser vermemiştim, onu da 2-3 ay önce verdik. Bu konuda mütevazi olamayacağım." sözleriyle cevapladı.

'14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklif ettiği oyuncu Demet Özdemir'den 'Evet' yanıtını alan 36 yaşındaki müzisyen, özel hayat sorulması üzerine "Bugün ne güzel sorular sordunuz böyle, teşekkür ederim." diyerek, basın mensuplarına takıldı.

"İLK FIRSATTA GİDECEĞİM"

Öte yandan bir dönem rol aldığı 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programının genel sanat yönetmeni Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı,'Aydınlıkevler' tiyatro oyununun prömiyerine katılmaması hatırlatılan Koç, "Çok merak ediyorum, ilk fırsatta gideceğim ve ayıbımı kapatacağım." dedi.

ÜNLÜLER YILLAR SONRA BİR ARADA

Yılmaz Erdoğan'ın 20 yıl sonra yazdığı, Demet Akbağ'ın 15 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüğü 'Aydınlıkevler' oyununun galasına; Nevra Serezli, Cem Yılmaz, Gökçe Bahadır, Metin Akpınar, Doğa Rutkay, Fatih Terim, Ata Demirer, Belçim Bilgin, Oktay Kaynarca, Behzat Uygur, Burcu Özberk, Ali Sunal, Emre Kınay, Yonca Evcimik, Enis Arıkan ve Eser Yenenler gibi ünlü isimler katılmıştı.