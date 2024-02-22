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        Haberler Magazin Oğuzhan Koç: Her şey anlaşılarak yapılmalı - Magazin haberleri

        Oğuzhan Koç: Her şey anlaşılarak yapılmalı

        Geçtiğimiz günlerde ünlü isimlerin hayat hikâyelerinin beyazperdeye aktarılmasıyla ilgili; "Bazı efsaneler yerinde rahmetle, huzurla uyusa mı acaba? Herkesin hayatı film olacak diye bir yemin mi ettik biz ülkece?" ifadelerini kullanan Oğuzhan Koç, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 08:14 Güncelleme: 22.02.2024 - 08:14
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        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oğuzhan Koç, Levent'te objektiflere yansıdı. Rol aldığı bir reklam filminin röportaj çekiminden çıktığını söyleyen Koç, gazetecilerin; "Sizi bizim kadar zorluyorlar mı? sorusuna; "Arkadaşlar, beni sizin kadar kimse zorlayamaz, Allah'tan orada soruları biz hazırlayıp verdik. Yani çok rahattı, sizin ki ile mukayese edilmez" yanıtını verip gülümsedi.

        • 2

          "AİLELERDEN İZİN ALINMAMASI YANLIŞ"

          Geçtiğimiz günlerde ünlü isimlerin hayat hikâyelerinin film olması hakkında; "Bazı efsaneler yerinde rahmetle, huzurla uyusa mı acaba? Herkesin hayatı film olacak diye bir yemin mi ettik biz ülkece?" ifadelerini kullanan Oğuzhan Koç, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Koç; "O zaman da söyledim, arkadaşlar... Tabii ki film yapalım ve gelecek nesiller de Barış Manço'yu, Cem Karaca'yı ve diğer efsane isimlerimizi izlesin, görsün, tanısın. Ancak bu şekilde olması üzücü, ailelerden bilgi ve izin alınmaması yanlış. Çünkü filmler 2 gün sonra vizyondan kalkıyor. Ben de isterim tabii ki bizim için çok önemli kişilerin hayatını güzelce sinemada izlemeyi, ancak her şeyin anlaşılarak yapılması çok önemli" dedi.

        • 3

          Hayatı beyazperdeye yansıtılan ünlü şarkıcıların biyografi fimleri şu şekilde;

          Müslüm (2018)
          Dilberay (2022)
          Garip Bülbül Neşet Ertaş (2022)
          Barış Akarsu 'Merhaba' (2022)
          Cem Karaca'nın Gözyaşları (2024)

        • 4

          Oğuzhan Koç, daha sonra; "Arkadaşlar, sizi kırmamak için durdum, başka zaman daha uzun konuşacağım. Bana müsaade" dedikten sonra oradan ayrıldı.

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