Oğuzhan Koç: Her şey anlaşılarak yapılmalı

"AİLELERDEN İZİN ALINMAMASI YANLIŞ"

Geçtiğimiz günlerde ünlü isimlerin hayat hikâyelerinin film olması hakkında; "Bazı efsaneler yerinde rahmetle, huzurla uyusa mı acaba? Herkesin hayatı film olacak diye bir yemin mi ettik biz ülkece?" ifadelerini kullanan Oğuzhan Koç, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Koç; "O zaman da söyledim, arkadaşlar... Tabii ki film yapalım ve gelecek nesiller de Barış Manço'yu, Cem Karaca'yı ve diğer efsane isimlerimizi izlesin, görsün, tanısın. Ancak bu şekilde olması üzücü, ailelerden bilgi ve izin alınmaması yanlış. Çünkü filmler 2 gün sonra vizyondan kalkıyor. Ben de isterim tabii ki bizim için çok önemli kişilerin hayatını güzelce sinemada izlemeyi, ancak her şeyin anlaşılarak yapılması çok önemli" dedi.