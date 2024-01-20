Oğuzhan Genç yazdı: İki ileri bir geri!
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu. Habertürk muhabiri Oğuzhan Genç, Beşiktaş'ın Pendikspor mağlubiyetini kaleme aldı
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Fernando Santos ile başlayan yeni dönemde Fatih Karagümrük'ü 3, kupada Eyüpspor'u ise 4 golle geçen ve kalesini kapatan Beşiktaş, seri için Pendik Stadı'ndaydı.
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Kötü hava, ağır zemin, özellikle orta sahadaki eksikler maç öncesinde siyah-beyazlıları düşündürse de yakalanan iyi havayla beklenti her şeye rağmen galibiyetti.
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Ancak daha 4. dakikada eski kartal Umut Nayir'in şık vuruşuyla gecenin zorlu geçeceği anlaşıldı. Orta alanda Salih ve Amir'in yokluğunda Demir Ege ve Tayfur da sahada olmalarına rağmen yoktu.
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Beşiktaş ilerleyen dakikalarda sağdan Rashica ve Onur'un içeri çevirdiği toplarla fırsat bulsa da fileleri bulamadı. Cenk Tosun ileride kayboldu. İlk yarı böyle biterken ikinci yarıda da değişen bir şey yoktu.
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70'ten sonra ise tam anlamıyla çöktü siyah-beyazlılar. Maçın ilk dakikasından beri uyarılarını sürdüren Santos'un sesi sahaya hiçbir şekilde ulaşmadı... Halil Akbunar, önce gol, sonra da 2 asistle Beşiktaş'ı yıkarken siyah-beyazlılar koca sezonda yine 3 galibiyetlik seri yapamamış oldu.
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8 maçtır kazanamayan Pendikspor karşısında alınan bu hezimet transfer konusundaki aciliyeti de tekrar hatırlattı.
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Beşiktaş'ın özellikle stoper ve ön libero noktasındaki sıkıntıları "sağlam" isimlerle halletmesi gerek. Yoksa sezon iki ileri bir geri şeklinde sürecek gibi...
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