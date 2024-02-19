Oğuzhan Genç yazdı: Galibiyet güzel ama...

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Kayserispor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Beşiktaş, Konyaspor karşısında yeni transferleriyle ilk kez Dolmabahçe'deydi. Musrati ortaya, Muçi ise bu kez tam yerinde 10 numaradaydı. Masuaku günler sonra sol beke, Rashica da 11'e dönmüştü. Savunmada ise Worrall-Colley'i beklerken Santos, Necip'ten vazgeçmemiş, İngiliz stoperi yedek soyundurmuştu. Aboubakar ise 2.5 ay sonra kadrodaydı.

Beşiktaş taraftarı bu kadroyla artık hücum futbolu ve goller beklese de yine tatsız tuzsuz bir oyun vardı sahada. Hatta oynanan şeye oyun da demek zordu. İlk yarının yarısı geride kalırken topla oynamada Konyaspor %78-22 üstündü. Devre sonunda ise Beşiktaş'a dair akılda kalan tek olumlu şey gol yememekti. Homurdanmalar da yükselmeye başlamıştı bu oyunsuzluğa...

REKLAM İkinci yarıya biraz kıpırdanarak başlayınca Konyaspor'un gardının düşmesi de zor olmadı. 49'da Cenk vurdu, savunmadan seken topu Semih tamamlasa da kaleci çizgiden son anda çıkardı. Hemen ardındaki kornerde ise Rashica ortaladı, kafayla uzanan Semih, Beşiktaş'ı öne geçirdi. Tribünlerde moraller yerine gelirken 71'de Muçi, maç başından beri denediği şutlardan birini daha kaleye gönderdi, seken topu Cenk tamamladı ve Beşiktaş 3 puanı aldı.

Gelelim gecenin notlarına... Muçi, Kayserispor maçında mevkisinde olmamasına rağmen bir şeyler vadetti demiştik, 10 numaradaki performansı bu hücum planı zayıf oyunda da tatmin etti. Musrati ise tam anlamıyla Beşiktaş'ın aradığı 6 numara. Semih'e zaten diyecek bir şey yok. Rashica da kesinlikle övgüler yapılırken gölgede kalmamalı.

En ilginç anlar ise 80'den sonraydı. Günler sonra oyuna giren Vincent Aboubakar ile birlikte oyuna girdiği Ghezzal yoğun bir şekilde ıslıklandı. 86'da Muçi'nin yerine oyuna giren Salih Uçan da aynı şekilde. Taraftar yaşananlardan sonra gönüllerinin alınması gerektiğini gösterdi.

Galibiyet her zaman güzeldir ama oyun da bir o kadar önemli. Fernando Santos bugün bir şekilde kazandı ancak oynanan futbolun taraftarı tatmin etmediği bir gerçek. 13 Ocak'ta "Bizim stadımızda kimse bizden fazla koşamaz, bizim stadımızda kimse bizden fazla savaşamaz" demişti Santos. Ancak geçen 1 ayın ardından kendi evinde bu kadar topu rakibe bırakıyor olmak tehlikeli. Bugün Konyaspor karşısında kazanılabilir ancak Türkiye Kupası ve derbilerde beklenmedik sonuçlar gelebilir. Bunu da unutmamak gerek. Daha fazla hücum şart.