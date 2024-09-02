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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Oğuzhan Genç, Beşiktaş'ın Sivasspor galibiyetini kalem aldı: "Kusursuz periyot" - Beşiktaş Haberleri

        Oğuzhan Genç, Beşiktaş'ın Sivasspor galibiyetini kalem aldı: "Kusursuz periyot"

        Beşiktaş, Süper Lig'in dördüncü haftasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti ve milli araya kayıpsız gitti. HT Spor Muhabiri Oğuzhan Genç müsabakayı kaleme aldı: "Kusursuz periyot"

        Giriş: 02.09.2024 - 00:19 Güncelleme: 02.09.2024 - 00:19
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        "Kusursuz periyot"
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        Beşiktaş, milli ara öncesindeki son maçında Sivasspor karşısındaydı. Farklı Lugano galibiyetiyle Avrupa Ligi'ne giriş yapan siyah-beyazlılar, Süper Lig'e 10 sezon sonra 3'te 3'le başlamak için sahadaydı.

        Giovanni van Bronckhorst, yeni transfer Uduokhai'yi direkt 11'e koyarak güvenini gösterdi. Yeni transfer de buna iyi karşılık verdi diyebiliriz. Sivasspor hücumda çok etkili olamasa da yeni transfer iş düşen anlarda hatasızdı. Yüksek pas isabeti de artılarındı.

        Bunun yanı sıra 11'in asıl sürprizlerinden bir diğeri Ernest Muçi'ydi. Bu sezon ilk 11 başlayan Arnavut futbolcu, Sivasspor'un sert savunması karşısında pek de etkili olamadı. Sezon başında hiç düşünülmemesi kafalarda soru işaretleri yaratsa da üç kulvarlı uzun sezonda süresi arttıkça ritmini bulacaktır.

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        Az önce de değindiğimiz Sivasspor'un sert savunması Beşiktaş'ı bu maçta yavaşlattı. Özellikle merkezi kapatmayı hedefleyip Rafa Silva - Immobile bağlantısını keserek Beşiktaş'ı kenarlara zorlamaya çalıştılar. Bir de tabii bu maça kadar birkaç değişiklik görsek de neredeyse hep aynı 11'le çıkan Beşiktaş'ın yorgunluğundan da bahsedebiliriz.

        Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun göremeyip VAR'a gitmek zorunda kaldığı net penaltıda Ciro Immobile ters köşe yaparak galibiyeti getiren golü attı ve Dolmabahçe'deki serisini sürdürdü. Gedson Fernandes ise yeni dönemde büründüğü bambaşka kimliğin kalıcı olduğunu gösterip yine golünü attı ve maçın fişini çekti.

        Beşiktaş, Galatasaray karşısında alınan tarihi Süper Kupa zaferiyle girdiği sezonda Süper Lig'de de 10 sezon sonra 3'te 3 yaparak başladı. Avrupa Ligi'ne kalma yolunda da hata yapmadı. Giovanni van Bronckhorst'un ilk periyodu kusursuz geçti. Şimdi milli arada biraz nefes alma zamanı.

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