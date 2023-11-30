Başakşehir ve Samsunspor galibiyetleri ile başlayan Rıza Çalımbay dönemi Beşiktaş'ta havayı değiştirmişti biraz olsun. Her ne kadar elenilmiş olsa da sıra en azından bir Avrupa galibiyetine gelmişti Club Brugge karşısında. Sakatlık listesi yine uzayıp gidiyordu. Ancak bunun arkasında sığınılamazdı. Beşiktaş'ın Avrupa'nın 3. kupasından tek bir galibiyet alamaması kabul edilemezdi.

Ama bu sezonun genelinde olduğu gibi beklentilerin yine tersi gerçekleşti. Avrupa semalarında sadece bu sezon değil yıllardır olduğu gibi uçamayan bir Kartal vardı sahada. Daha 14. dakikada Belçikalılar skoru 2-0 yaparken Beşiktaş'ta tek olumlu bir hareket bile yoktu. İlk yarı biterken iki maçtır duyulmayan homurtular başlamıştı sahadakilere...

İkinci yarı da benzer şekilde başladı. Yine erkenden yenilen golle fark üçe çıktı. Hemen sonra dört... Sonrasında artık bir klasik haline gelen ıslıklamalar derken skor 5 oldu. Durum kötüydü ancak sahada reaksiyon veren tek bir isim yoktu.

Beşiktaş sadece bir maçı kaybetmedi. Avrupa'nın 3 numaralı kupası Konferans Ligi'nde en değerli kadrolardan biriyle prestijini de yerle bir etti. Tabii bu duruma bir günde gelinmedi.