Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Asiltürk’ün vefatını “Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı muhterem büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beyefendi Hakk'ın rahmetine kavuştu... Mekanı cennet, makamı a'li olsun.. Milli Görüş camiamızın başı sağolsun…” ifadeleriyle duyurdu.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası 14 Eylül'de Ankara'da hastaneye kaldırılmıştı.