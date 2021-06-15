Oğuzhan Asiltürk SP'de kongre istedi

Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sosyal medya hesabı üzerinden partisiyle ilgili bir dizi açıklamalarda bulundu.

Asiltürk'ün sosyal medya hesabından attığı 53 tweette öne çıkan mesajlar şöyle:

“Bir siyasi partinin başarılı olması için, inandığı gerçeklere hizmet etmesi gerekir. Bundan dolayı bizim öncelikli hedefimiz, toplumu ahlâki ve mânevi değerlere yönlendirmeye çalışması olmalıdır” diyen Asiltürk, “Elbette toplumun maddî ihtiyaçlarını da dikkate alacağız. Ancak bunu yaparken Partiyi sâdece toplumun karnını doyurmaya çalışan bir parti gibi göstermekten de kaçınacağız” ifadelerini kullandı.

SP'YE KONGRE ÇAĞRISI YAPTI

“Millî Görüşün partisini, diğer partilerden ayıran en önemli yönü, ahlâki ve mânevi değerlere bağlılığını ön planda tutmasıdır” vurgusu yapan Asiltürk, şunları belirtti: Buna dikkat etmezsek Erbakan hocamızın ifâdesiyle önce diğer partilerden biri gibi olur, sonra da yok oluruz. Şunu unutmamalıyız: Bize oy verecek olanlar, maddî imkânlar elde etmek için yanımıza gelenler değil, inancımıza saygılı olanlardır. İnşallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir.

"YANLIŞI DÜZELTME YOLU"

Yapılan son kamuoyu yoklamalarında, desteğimizin çok düşük çıkmasının sebebi konuşmalarda kullandığımız üslûbumuzdur. Millî Görüşçülerin en önemli görevi insanları, iyi, güzel, doğru ve faydalıya, tek kelime ile ifâde edersek, hakka dâvettir. Bu görev, başta Saadet Partisi olmak üzere, bütün Millî Görüşçü kuruluşlarımızın en önemli görevidir.Toplumun olumsuz hallerine bakarak, sakın bu bozukluklar düzelmez diye ümitsizliğe kapılmayın.Her gecenin bir sabahı olduğu gibi, her yanlışı düzeltmenin de bir yolu vardır. Bu yol Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak ve O'na tam teslim olarak yürünecek yoldur.

"BENİM GÖZETİMİMDE LİSTE HAZIRLANACAK"

Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, paylaşımların sonuç kısmında şu mesajı verdi:

Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve yukarıda durumlarını anlattığım gençleri, Millî Görüşe kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak. Rabbimiz hayırlı hizmetler yapmalarını nasip eylesin.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmiş, Asiltürk de Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde iade-i ziyarette bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'nın içinde görmek istediğini dile getirmişti.