Bu kapsamda başvuruda bulunacak öğretmenlerin, halen görev yaptıkları eğitim kurumunda 30 Eylül'den itibaren en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.

Ayrıca, sözleşmeli öğretmen olarak atanıp daha sonra kadroya geçen öğretmenler için, 30 Eylül itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu olarak toplamda en az dört yıllık hizmet süresini tamamlamış olma şartı aranacak.