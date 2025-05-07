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        Haberler Bilgi Yaşam Öğretmenlerin yer değiştirme başvuru şartları neler ve atamalar ne zaman? 2025 MEB Öğretmenlerin il içi atama takvimi

        Öğretmenlerin yer değiştirme başvuru şartları neler, atamalar ne zaman? 2025 MEB Öğretmenlerin il içi atama takvimi

        MEB tarafından Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvurularına ilişkin detaylar duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmeleri için yapacakları başvurular 12-16 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. İşte, 2025 MEB Öğretmenlerin il içi atama takvimi ile ilgili bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 17:28 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:21
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        • 1

          Öğretmenlerin yer değiştirme başvuru takvimi belli oldu. Bu yıl ilk kez devreye alınacak uygulamada, tercihine yerleşemeyen öğretmenlerden, ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında boş norm kadro oluşması durumunda atanmak üzere sıra kaydı oluşturulacak ve bu kayda göre 18 Haziran ve 11 Ağustos tarihlerinde atamalar gerçekleşecek.

        • 2

          ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmeleri için yapacakları başvurular 12-16 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

          ÖĞRETMENLER İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME ATAMALARI NE ZAMAN?

          Bu yıl ilk kez devreye alınacak uygulamada, tercihine yerleşemeyen öğretmenlerden, ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında boş normkadro oluşması durumunda atanmak üzere sıra kaydı oluşturulacak ve bu kayda göre 18 Haziran ve 11 Ağustos tarihlerinde atamalar gerçekleşecek.

        • 3

          Bu kapsamda başvuruda bulunacak öğretmenlerin, halen görev yaptıkları eğitim kurumunda 30 Eylül'den itibaren en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.

          Ayrıca, sözleşmeli öğretmen olarak atanıp daha sonra kadroya geçen öğretmenler için, 30 Eylül itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu olarak toplamda en az dört yıllık hizmet süresini tamamlamış olma şartı aranacak.

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