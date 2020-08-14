Öğretmen seminerleri için bekleyiş başladı. Okulların kısa bir süre sonra açılması ile birlikte milyonlarca öğretmen seminer tarihlerini de araştırıyor. MEB 2020-2021 akademik takviminde öğretmen seminer tarihlerini de yayınladı. İşte detaylar...

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK MEB 2020

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmenlerin 2020 Ağustos, Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Programı'na göre 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Öğretmenler, yeni dönemde yapılacak değişiklikler hakkında seminerlerde bilgilendirilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz." dedi.

Selçuk, "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak." diye konuştu.

Bakan Selçuk, "Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek." ifadesini kullandı.

Selçuk, Kovid-19 tedbirleriyle başlayacak yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin, "Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız." dedi.



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Toplumun her bir bireyini salgınla mücadele kapsamında sorumluluk almaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.