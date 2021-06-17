Öğretmenlerin telafi eğitimde ek ders ücreti ne kadar? Sorusu merak konusu oldu. 5 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında başlayacak olan telafi eğitim programına katılacak öğretmenler için ek ders ücreti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendi.
ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR, BELLİOLDU MU?
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü valiliklere gönderdiği 15.06.2021 tarih 26449955 sayılı yazıda "Bu çerçevede, 5 Temmuz-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere düzenlenen "Telafide Ben de Varım" Programı kapsamında görev almak isteyen yönetici ve öğretmenlere, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın yukarıda belirtilen 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine göre ders görevi verilebilecek; yönetici ve öğretmenler, bu kapsamda fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacaktır. İhtiyacın bu şekilde karşılanamaması halinde anılan Kararın 9'uncu maddesine göre ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilecek; bu kapsamda görevlendirilenlere fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında ek ders ücreti ödenecektir." açıklamasına yer verdi.
Buna göre, telafi döneminde görev yapan öğretmenlere haftada 30 saate kadar, atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 44 saate kadar ek ders ücreti ödenebilecek.
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