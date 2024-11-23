Öğretmenler Günü tarihçesi: 24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi nedir?
24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını kabul ettiği tarih olan 24 Kasım 1928'in anısına kutlanmaktadır. Atatürk, eğitimin ve öğretmenlerin, modern Türkiye'nin gelişimindeki kritik rolünü vurgulamış ve "Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır" diyerek öğretmenlere duyduğu güveni ifade etmiştir. İşte, 24 Kasım Öğretmenler Günü tarihçesine dair bir bakış...
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Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, geleceğimizi şekillendiren öğretmenlerimize duyduğumuz minnetin bir ifadesidir. Bu özel gün, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki önemini vurgulamak, öğretmenlerin fedakârlıklarını takdir etmek ve eğitime katkılarını anmak amacıyla 1981 yılından itibaren her yıl kutlanmaktadır. Peki, Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı? İşte, 24 Kasım Öğretmenler Günü tarihçesi...
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.
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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ
Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928’de yaptığı toplantıda vermiş ve bu ünvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.
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Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.
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DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ 5 EKİM'DE KUTLANIYOR
Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. Kendi kültürel ve tarihî özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir.
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ÜLKEYE GÖRE KUTLAMA TARİHİ DEĞİŞİYOR
Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.
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