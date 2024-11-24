24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Değerli öğretmenim, hayatta karşılaştığım her zorlukta sizin öğretilerinizden güç aldım. Bana sadece bilgiyi değil, insan olmayı da öğrettiğiniz için size minnettarım. Emeklerinizin karşılığı asla ödenmez. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Bir çocuğun kalbine dokunan, onun hayallerine ışık olan ve hayatını güzelleştiren öğretmenler, bu dünyadaki en kıymetli rehberlerdir. Siz de benim rehberim oldunuz. Her şey için teşekkür ederim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!