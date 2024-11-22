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        Haberler Bilgi Yaşam Öğretmenler Günü mesajları: En güzel, kısa, uzun, anlamlı ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları

        Öğretmenler Günü mesajları: En güzel, kısa, uzun, anlamlı ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları

        Öğretmenler Günü, sosyal medya olmak üzere birçok alanda Öğretmenler Günü mesajı ve sözleri ile kutlanacak. Öğretmenler Günü mesajları ve şiirleri ile öğretmenlerimizi unutmadığımızı gösterebiliriz. İşte Öğretmenler Günü mesajları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 16:55 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:55
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        • 1

          24 Kasım Öğretmenler Günü’ne kısa bir süre kaldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü özellikle öğrenciler öğretmenlik mesleğinin onurunu ifade edebilmek ve öğretmenlerine olan sevgilerini paylaşabilmek için en anlamlı ve en güzel Öğretmenler Günü mesajlarını araştıracak. Sizlerde Öğretmenlerinizi bu özel günde güzel bir mesajla mutlu edebilirsiniz. İşte, en güzel, resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları

        • 2

          ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

          Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

          Öğretmenlere çok büyük borcumuz vardır. Çünkü öğretmenlerimiz bize saygı, sevgi, eğitim, temizlik ahlak öğretmeye çalışır. vb. Öğretmenlerimize saygı ve sevgi duymalıyız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

        • 3

          Türkiye Cumhuriyeti, çağı, bilimin ışığında sizlerin gayreti ile yakalayacaktır. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

          O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

          Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

        • 4

          RESİMLİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

          "Bilgiyi sevgiyle buluşturan, geleceğimizi şekillendiren değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım."

        • 5

          Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

          Vatan bir okulsa ilk nöbettesin, ilim denizinde hep seferdesin, kutsal mesleğinle gönüllerdesin. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

        • 6

          Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

        • 7

          "Her biriniz, birer kahraman! Siz öğretmenler, yarının liderlerini yetiştirmekte kahramanlık sergiliyorsunuz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun!"

          "Eğitimdeki ışığımız, rehberimiz, sevgi dolu öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun! Sizlere minnettarız."

          "Öğrencilerinizin hayatlarına dokunduğunuz her an, bir tohumun filizlenmeye başladığı andır. Bu özel gününüzde size minnettarız. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun!"

          "Sizler, sadece kitapları değil, geleceği de aydınlatıyorsunuz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun, değerli öğretmenlerimiz!"

        • 8
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