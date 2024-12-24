Öğretmen yer değiştirme kılavuzu 2025 yayımlandı! MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman?
Öğretmen il içi ve iller arası yer değiştirme başvuru tarihleri 2025 belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan duyuruya göre, 2025 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları yıl bitmeden başlayacak. Kadrolu öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvuruları, ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleşecek. Peki, öğretmenlerin il içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte, MEB kılavuzu ile öğretmen yer değiştirme başvuru tarihleri ve konu hakkında detaylı bilgiler…
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2025 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlandı. Duyuruya göre, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenler; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak il içi ve iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleşecek. Öğretmenler birinci aşamada belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirecek. Peki, 2025 Öğretmen il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte, MEB kılavuzu ile öğretmen yer değiştirme başvuru tarihleri ve sürece ilişkin detaylı bilgiler….
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ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU YAYIMLANDI
Millî Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan "aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler"den birine bağlı olarak mazereti bulunanların yer değiştirme duyurusu yayımlandı.
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ÖĞRETMEN İL İÇİ VE İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak.
Öğretmenler birinci aşamada 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirecek.
Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden eğitim kurumu tercihinde bulunacak.
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ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru işlemlerinde görev süreleri hesaplanırken 28 Şubat tarihi esas alınacak.
Atamalar 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yapılacak.
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ÖĞRETMEN İLLER ARASI TAYİN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, Yer Değiştirme Takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.
Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.
İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile muhtemel boşalacak eğitim kurumlarının listesine başvuru sistemi üzerinden erişilebilecektir.
Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercih önceliklerini dikkate alarak atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, başvuru formuna yazacaklardır.
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Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncellemekle sorumludur.
Başvuruların Yer Değiştirme Takviminin son günlerinde yapılması durumunda başvurusu hatalı ya da eksik belge sebebiyle reddedilenlerin yeniden başvuru yapma durumu mümkün olamayabileceğinden öğretmenlerin başvurularını olabildiğince erken yapmaları ve onay/ret işlemlerini takip etmeleri gerekmektedir.
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ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI VE İL İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
Öğretmenlerin iller arası ve il içi yer değişikliği kontenjanları 2025 henüz belli olmadı. Kontenjan ve ihtiyaç listelerinin https://personel.meb.gov.tr/ üzerinden yayınlanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberimize eklenecektir.
2025 YARIYIL TATİLİ ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
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