2025 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlandı. Duyuruya göre, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenler; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak il içi ve iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleşecek. Öğretmenler birinci aşamada belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirecek. Peki, 2025 Öğretmen il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte, MEB kılavuzu ile öğretmen yer değiştirme başvuru tarihleri ve sürece ilişkin detaylı bilgiler….