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        Haberler Gündem Güncel Öğretmen silahla vurulmuş halde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Öğretmen silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir öğretmen başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Ölü bulunan kişinin ilçedeki Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde Felsefe öğretmeni olarak görev yapan 44 yaşındaki Özgür Ekinci olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 17:29 Güncelleme: 20.09.2024 - 17:29
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        Öğretmen silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Ağaçhan Mahallesi'nde yol kenarında yerde hareketsiz kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, silahla başından vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, ölü bulunan kişinin ilçedeki Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde Felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci (44) olduğu tespit edildi.

        Ekinci'nin cansız bedeni otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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        #Diyarbakır
        #öğretmen
        #ölüm
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