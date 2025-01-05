Zamlı öğretmen maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak'ta açıkladı. Bu kapsamda; memur ve emeklilere yönelik zam hesaplamalarında son 6 aylık enflasyon verileri etkili oldu. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından öğretmen maaşları da araştırılmaya başlandı. Özellikle mesleğe yeni adım atacak öğretmenler, en düşük öğretmen maaşı miktarını merakla sorguluyor. Peki, 2025 zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte 2025 Ocak zamlı öğretmen maaşları...
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Emekli ve memur maaşlarında kritik veri netlik kazandı. Yılın son 6 ayına ait enflasyon verileriyle birlikte meslek gruplarında maaşlar güncellendi. 2025 Ocak ayında öğretmen maaşlarına gelen zam oranları, mesleğe ilgi duyan pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni dönemde öğretmen maaşlarında nasıl bir artış yaşandığı ise kamuoyunun gündeminde. Peki, 2025 zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu? Yeni ve zamlı öğretmen maaşı ne zaman yatırılacak? İşte güncel bilgiler...
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MEMUR MAAŞI ZAMMI BELLİ OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜK), Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylece memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belli oldu. Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış öngörüldü.
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Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 15,75 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,54 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 11,54 artış yapıldı.
Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da yüzde 15,75 arttı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.
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2025 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Öğretmen (8/1):
2024: 41.580 TL
2025: 46.378 TL
Öğretmen (1/4):
2024: 26.374 TL
2025: 29.418 TL