Öğretmen il dışı atama tercih ekranı 2025: MEB Öğretmen iller arası mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvurusu nasıl yapılır?
Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için süreç devam ediyor. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı olarak iller arasında yer değişikliği talebinde bulunmak isteyenler öğretmenler, ilk aşamada 18-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında ön başvurularını yaptı. Akabinde ise gözler tercih başvurularına çevrildi. MEB kılavuzuna göre, birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacak. Peki, MEB öğretmen iller arası mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte, 2025 Öğretmen il dışı atama tercih ekranı ve sürece ilişkin detaylar...
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2025 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu doğrultusunda özür grubu atamaları için süreç devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı kurumlarda görev yapan kadrolu öğretmenler, birinci aşamada MEBBİS üzerinden ön başvurularını gerçekleştirdi. Şimdi ise sırada tercih adımı var. İkinci aşamada eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacak. Peki, 2025 Öğretmen iller arası mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri nasıl yapılır, şartları neler ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB öğretmen il dışı atama tercih ekranı 2025 ve atama sonuç tarihi...
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ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI
Tercih başvuruları, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü başladı ve 5 Ağustos 2025 tarihinde saat 16.00’da sona erecek.
Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercihine sunulan eğitim kurumlarından atanmak istediklerini seçecek.
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Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecek.
Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacak.
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ÖĞRETMEN İLLER ARASI MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.
Başvuruların ikinci aşamasında eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacak.
ÖĞRETMEN İL DIŞI MAZERETE BAĞLI ATAMA TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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ATAMALAR HİZMET PUANI ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILACAK
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.
Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek.
Eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.
Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun (tercih başvurusu) son günü 05 Ağustos 2025; hizmet süresinin hesabında 31 Aralık 2025 tarihi esas alınacak.
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ÖĞRETMEN İL DIŞI MAZERETE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuruların tamamlanmasının ardından atamalar, 6 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
Atama sonuçları, “personel.meb.gov.tr” adresi üzerinden yayımlanacak.
Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat ve ilişkik kesme işlemleri, 7 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.
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