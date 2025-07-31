ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM | 31 TEMMUZ 2025

Ons altın güne 3274 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3274 dolar, en yüksek de 3298 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3299 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın güne 4274 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4273 lira, en yüksek de 4304 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4306 liradan alıcı buluyor.

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