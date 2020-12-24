Öğretmen atamaları ne zaman?

MEB 2021 öğretmen atamaları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bakan Ziya Selçuk öğretmen atamalarının yapılacağını duyurmuştu. 2020 KPSS sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğretmen atama takviminin yayınlanması bekleniyor. İşte konuyla ilgili detaylar haberimizde...

MEB 2021 ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı:

Bakan Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin soruyu yanıtlarken de "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" dedi.

ÖĞRETMEN ATAMALARI 2021 NE ZAMAN?

Öğretmen atamaları 2021 takvimi henüz yayınlanmadı. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama gelir gelmez haberimizde...