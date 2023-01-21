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Öğretmen atamaları 2023 takvimi | Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den öğretmen ataması açıklaması

Gözler öğretmen atamaları 2023 takviminde!

Öğretmen atama takvimi yeni yılın gelmesiyle gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen öğretmen adayları 2023 öğretmen atama takvimine ilişkin araştırma yaparken konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. İşte yeni yılda öğretmen atamaları ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...

Giriş: 21.01.2023 - 13:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Atama takvimi öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar." ifadelerini kullandı. Peki, 2023 öğretmen ataması ne zaman yapılacak ve bu yıl atama yapılacak mı? İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...

  • 2023 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakan Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

    Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu. Buna göre; 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapılacak olan çalışmaların ardından duyurulacak.

  • BAKAN ÖZER'DEN ATAMA AÇIKLAMASI

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son olarak öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

    "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır"

  • 2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

    Henüz atamalar ile ilgili bir gelişme yaşanmadığı için 2023 MEB öğretmen atama takvimi de açıklanmadı. Öğretmen atamaları ile ilgili duyurular personel.meb.gov.tr adresinden yapılıyor.

  • ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN GELECEK?

    2023 yılında öğretmen atamasının ne zaman yapılacağı ve kaç öğretmenin atanacağı henüz belli değil. Konu ile ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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