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Öğretmen atama takvimi 2023: Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

2023 Öğretmen atama takvimi: Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?

Atama bekleyen öğretmenler tarafından merakla beklenen öğretmen atama takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ve kadro-branş dağılımı, kontenjan sayılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte 2023 öğretmen atama takvimi ile öğretmen atama ön başvurusu tarihleri, kadro-branş, kontenjan dağılımı hakkında tüm merak edilenler...

Giriş: 27.03.2023 - 18:50 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Öğretmen atama ön başvuruları 27 Mart tarihi itibarıyla başladı. Bu kapsamda öğretmen atama başvurusunda bulunmak isteyenler, son başvuru tarihini, kontenjan ve branş dağılımı araştırmaya başladı. 103 farklı alanda yapılacak öğretmen ataması başvurularında adaylar ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihinde bulunacak. Peki, "Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?" İşte 2023 öğretmen atama takvimi...

  • 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    45 bin öğretmen ataması başvurusu bugün başlıyor. Öğretmen adayları ön başvuru yapabilmek için büyük bir heyecanla 45 bin öğretmen ataması başvuru ekranını araştırıyor. 

  • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gün içerisinde başvuru ekranı paylaşılacak ve başvurular alınmaya başlanacak. MEB'in açıklaması ve başvuru ekranı için haberimizi takipte kalınız. 

    Öğretmen ataması ön başvurusu 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

  • 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ 

    Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

    Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

    Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

    Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023

    Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

    Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren

  • Milli Eğitim Bakanlığı, 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni öğretmen atama takvimine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.

  • Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

  • BRANŞ BAZINDA KONTENJAN DAĞILIMI AÇIKLANDI!

    Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı: "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etti.  

  • SON 20 YILIN EN BÜYÜK ÖĞRETMEN ATAMASI 

    Öğretmen atamalarının en fazla son 20 yılda yapıldığını hatırlatarak bu sayının 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştığını hatırlatan Bakan Özer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

     

  • TABAN PUANI VE KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    ATAMA TAKVİMİ 2023 İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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