Öğretmen atama sayıları ve takvimi 2024: MEB ile öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Öğretmen atamaları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada öğretmen atama sayıları ve takvimi için Kabine Toplantısı'nı işaret etti. 6 Mayıs'ta toplanacak kabine öncesi gözler "Öğretmen atamaları ne zaman, kontenjanları ve branş dağılımı nasıl?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 öğretmen atama takvimi hakkında detaylar...
- 1
Öğretmen atamalarına ilişkin yapılan açıklamalar gündemdeki yerini koruyor. Öğretmen atama takvimi beklenirken; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur” diyerek kabineyi işaret etti. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte, konuya dair detaylar...
- 2
BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen ihtiyacıyla ekonomik koşul birlikte değerlendiriliyor. Kabine toplandıktan sonra açıklamasını yapacağız" açıklamasında bulundu
Bakan Tekin, "En yakın takip eden kişi benim. Her ortamda konuştuk. Bu konudaki çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.
- 3
MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Öğretmen atamalarına ilişkin sayı ve takvim 6 Mayıs Pazartesi günü düzenlenecek Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.
-
- 4
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin haftaya belli olması bekleniyor. Geçen yıl yapılan atamalarda branş dağılımı şöyleydi;
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.
- 5
ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI 2024 AÇIKLANDI MI?
2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.
- 6
BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takvimi için Kabine'yi işaret etmiş ve öğretmen atamaları için belirlenen rakamın Kabine sonrasında açıklanacağını belirtmişti. Öğretmen atamalarının bu hafta içi açıklanması bekleniyor.
-
- 7
"RAKAMDA UZLAŞTIK"
Tekin, "Hazine ve Maliye Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber rakamı belirleyeceğiz. Önümüzdeki hafta, eğer kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Biz rakamda uzlaştık zaten." açıklamasını yaptı.