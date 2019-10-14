7- TED

100’ün üzerinde dilde alt yazı desteği ile büyük bir kullanıcı kitlesine hitap eden mobil uygulama, Türkçe desteğiyle ücretsiz olarak indirilebiliyor. Her yıl en ünlü ve ilham verici binlerce insanın konferanslarını yayınlandığı ted.com’un mobil cihazlara indirgenmiş hali olan mobil uygulama, özellikle üniversite öğrencilerinin ve eğitmenlerin yenilikçi fikirleri takip edebileceği bir uygulama olarak öne çıkıyor.