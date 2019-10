5- Any Do

Online ajanda gibi kullanılabilen Any Do uygulaması, sade ve kullanışlı bir arayüze sahip. Yapılacak işlerinizi not almanıza yarayan uygulama, iPhone, iPad ve Android cihazlarla uyumlu. 2011’de en iyi Android uygulaması seçilen Any Do, gerçekleştirdiğiniz her bir adımdan sonra sizi ufak hediyelerle ödüllendiriyor.