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Öğrencileri, Yılmaz Erdoğan'ın 'Aydınlıkevleri'ni anlattı

Yılmaz Erdoğan’ın öğrencilerinden Yasin Çam, Atakan Çelik, Safa Sarı, Ezgi Yüreklioğlu, Arif Güloğlu ve Hande Özen, bir babaanneyle torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikâyenin sahnelendiği ‘Aydınlıkevler’ hakkında hissettiklerini Habertürk’e anlattı

26.04.2022 - 15:21 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • Yılmaz Erdoğan’ın 20 yıl sonra yazdığı ilk tiyatro oyunu olan ‘Aydınlıkevler’de başrolleri Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal paylaşıyor.

    Yılmaz Erdoğan’ın öğrencileri, ustalarının bir tiyatro oyununu sahneden izleme şansı buldu.

  • YASİN ÇAM

    ‘HAYALLERİMİ DÜŞÜNCELERİMİ GÜNCELLEDİM’
    Ustam bu oyunu yazarken hikâyeyi ondan dinlemiştim. Sahnede nasıl olacak diye merak içindeydim. Çok güzel olmuş. Çok beğendim ve çok mutlu oldum.
    Gelecekte yapacaklarıma dair çok feyz aldım. Sadece oyuncu olarak kalmak niyetinde değilim ben de yazabilirim dedim daha önce de demiştim ‘Aydınlıkevler’i seyredince düşüncelerimi ve hayallerimi güncellemiş oldum.

  • ATAKAN ÇELİK

    ‘USTANIN KELİMELERLE DANSINI İZLEMEK HARİKAYDI’
    Her hafta sahnede olmama rağmen oyuncuların heyecanını paylaştım adeta. Onlarla beraber orada olmak istedim. Ustanın kelimelerle dansını izlemek harikaydı.
    Sahne kullanımı, ışık, müzik, reji ve tabi ki Demet Akbağ… Fazla detay vermek istemiyorum ama teknolojinin sahne üzerindeki adaptasyonu beklediğimden daha organik olmuş diyebilirim.

  • SAFA SARI

    ‘TAM BİR YILMAZ ERDOĞAN ESERİ’
    Muhteşemdi. Yılmaz Hoca’nın yazdığını bilmesem de anlardım. Kalemi her kelimeye izini bırakmıştı. Hem üzüldüm, hem güldüm hem düşündüm… Tam bir Yılmaz Erdoğan eseri.

  • ARİF GÜLOĞLU

    ‘DERS NİTELİĞİNDE BİR OYUN’
    Büyük heyecanla gittiğim oyundan çok keyif aldım. Ustamızın yıllar sonra yazdığı oyuna tanık olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Sunumu, kadrosu ve enerjisiyle mükemmel bir oyun. Büyülendiğimi söyleyebilirim. Uzun zamandır bir tiyatro oyunu izleyememiştim, ustamızın kaleminden izlemek ilaç gibi geldi. Herkese tavsiye ederim.
    Senaryosuyla, müziğiyle, sunumuyla başlı başına ders niteliğinde bir oyundu benim için. Demet Akbağ’ı canlı izlemek çok keyifli. Oyunculuk kısmında da özellikle Demet hocayı izlerken kendi adıma mesleki olarak çok şey çıkardım.

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