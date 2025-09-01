Öğrencilere ulaşım desteği yardımı devam edecek mi, bitti mi? Bakan Göktaş duyurdu! Öğrencilere ulaşım desteği ne kadar?

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ YARDIMI DEVAM EDECEK Mİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması amacıyla hayata geçirilen Ulaşım Desteği'nin 2025-2026 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaşım Desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören öğrencilerin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını belirtti.

Söz konusu programın 2022'de hayata geçirildiğini anımsatan Göktaş, bugüne kadar 200 binden fazla öğrencinin Ulaşım Desteği'nden yararlandığını ifade etti.

Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin 2 gidiş-2 dönüş olmak üzere yılda dört defa ulaşım giderlerine destek sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek gençlerimizi, öğrencilerimizi eğitim hayatlarında farklı program ve projelerle desteklemeyi sürdürüyoruz. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrenciler için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteği programımız 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da devam edecek. Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1900 lira oldu. Ulaşım Desteği programımızı hayata geçirdiğimiz 2022 yılından Temmuz 2025'e kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca toplam 322 milyon 449 bin lira kaynak aktarıldı."