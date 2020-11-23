Öğrencilere aylık 150 GB internet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),öğrencilerin dijital dünyaya erişebilmesine destek olmak amacıyla kütüphanelerde yer alan İBB Wi-Fi ücretsiz internet hizmet kotasını arttırıyor. Bu kapsamda, Wi-Fi kotası aylık 150 GB’ye çıkıyor. Uygulama, 24 Kasım Öğretmenler Günü hizmet vermeye başlayacak.
Evinde interneti olmayan ve uzaktan eğitime erişim konusunda sorun yaşayan öğrencilere ek katkı sunmayı amaçlayan İBB, kütüphanelerde yer alan İBB Wi-Fi hizmet kotasını günlük 5 GB kota ile aylık toplam 150 GB’ye çıkarıyor.
İstanbul genelinde İBB Wi-Fi noktalarının bulunduğu 17 kütüphanede geçerli olacak hizmetle öğrenciler sınavlarına hazırlanırken veya dersleriyle ilgili araştırmalarını yaparken ücretsiz internetini kullanabilecek.
4 MİLYON KULLANICI
Verilen bilgiye göre altyapısı güçlendirilen ücretsiz internet ağı İBB Wi-Fi’nin, abone sayısı 4 milyona ulaştı. Halihazırda 7 bin 679 erişim noktasında günlük ortalama 100 bin kullanıcıya hizmet veren İBB Wi-Fi’nin kullanıcı sayısının yeni eklenecek lokasyonlarla daha da arttırılması hedefleniyor. İBB Wi-Fi’ye, her gün ortalama 3 bin 700 yerli, 700 yabancı yeni kullanıcı kayıt oluyor.
İBB tarafından insanların yoğun olduğu toplu taşıma araçları, meydan, park, iskele, kütüphane, kültür merkezi, üniversite, spor tesisi ve turistik sosyal alanlarda verilen İBB Wi-Fi’ın ücretsiz internet hizmetinden yararlanabilmek için kullanıcıların akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar ile internet noktalarından İBB Wi-Fi kablosuz ağına bağlanmaları yeterli oluyor.
İBB WİFİ HİZMETİ VERİLEN KÜTÜPHANELER ŞUNLAR:
|İlçe
|Lokasyon
|1
|Başakşehir
|Rasim Özden Ören Kütüphanesi
|2
|Beyoğlu
|Taksim Atatürk Kütüphanesi
|3
|Çekmeköy
|Alemdağ Fatma Aliye Kütüphanesi
|4
|Esenler
|Barış Manço Halk ve Çocuk Kütüphanesi
|5
|Esenler
|Esenler Millet Bahçesi Kütüphanesi
|6
|Eyüpsultan
|Erdem Beyazıt Kütüphanesi
|7
|Fatih
|Ahmet Kabaklı Kütüphanesi
|8
|Fatih
|Ayşe Hatun Tekkesi Kütüphanesi
|9
|Kartal
|Kartal Halil İnalcık Kütüphanesi
|10
|Kartal
|Muallim Cevdet Kütüphanesi
|11
|Küçükçekmece
|Metin And Kütüphanesi
|12
|Sarıyer
|İBB Sarıyer Kütüphanesi
|13
|Sultanbeyli
|Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi
|14
|Sultangazi
|Hacı Bektaş-i Veli Kütüphanesi
|15
|Tuzla
|İdris Güllüce Kütüphanesi
|16
|Ümraniye
|Ahmet Süheyl Ünver Kütüphanesi
|17
|Ümraniye
|Nail Nimet Bayraktar Kütüphanesi
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