Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Öğrencilerdeki uyku düzensizliği rutin alışkanlıklarla aşılabilir | Sağlık Haberleri

        Öğrencilerdeki uyku düzensizliği rutin alışkanlıklarla aşılabilir

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, uyku düzensizliği yaşayan öğrencilerin kendilerine rutin alışkanlıklar edinerek bu sorunu aşabileceklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 11:32 Güncelleme: 24.09.2025 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğrencilerdeki uyku düzensizliğine öneriler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Prof. Dr. Levent Öztürk, yaz tatilinin ardından okula başlayan öğrencilerin uyku sorunları yaşayabildiğini belirtti.

        Öğrencilere uyku hijyeni kurallarına riayet etmeleri tavsiyesinde bulunan Öztürk, özellikle yatış ve kalkış saatlerinin düzenlenmesinin önem taşıdığını vurguladı.

        "BEYNE SAAT ÖĞRETİLEBİLİR"

        Yatış ve kalkış saatlerini beyne öğretmenin mümkün olduğunu ifade eden Öztürk, şunları kaydetti: "Belli saatlerde uyanmak istiyorsak, önce bizim için uygun saati belirlemek gerekli. Örneğin sabah 7 olduğunu varsayalım. Bunun için kalkar kalkmaz yataktan çıkarak gözümüzden içeri parlak ışık girmesini sağlamak.

        REKLAM

        8-10 dakika ışık banyosu yapmak faydalı olacaktır. Bu beynimizdeki hormonal sistemin değişmesini, melatonin hormonunun baskılanmasını sağlayıp 'kalkma saatin budur' mesajı vererek beynimizdeki saatte sıfır ayarı yapacaktır."

        "VÜCUDUN UYKUYA HAZIRLANMASI GEREKLİ"

        Öztürk, gece uykuya gitmeden önce belli rutinlerin tekrarlanması önerisinde bulundu.

        Yatmadan bir saat önce vücudun uykuya hazırlanması gerektiğini anlatan Öztürk, "Pijamaları giymek, biraz kitap okumak, bitki çayı veya ılık bir süt içmek bunlardan bazıları olabilir. Bu hazırlıkları yapmak beynimize 'yatma saati geliyor, birazdan yatıp uyuyacaksın' mesajını vermiş oluyor. Bu alışkanlıkları kazandığımızda uykuyla eşleştiğinde yattığımızda kolayca uykuya dalabiliriz. Bunun yanı sıra belli bir müzik listesi oluşturarak yatış öncesi dinlediğimizde beyni uykuya tetiklemek mümkün olacaktır" diye konuştu.

        "DÜZENLİ UYKU OKUL BAŞARISINI YÜKSELTİYOR"

        Öztürk, sağlıklı ve düzenli uyku uyuyan öğrencilerin akademik başarısının arttığını vurguladı.

        Öğrenciler için en az 7 saat uyku öneren Öztürk, "İyi bir uyku öğrencilerin okul başarısını olumlu etkiliyor. Uyku kalitesi ne kadar bozulursa akademik başarı o kadar kötüleşebiliyor. O yüzden uyku sağlığına dikkat edilmesi gerekiyor. Öğrenciler için en az 7 saat tek parça düzenli uykunun alınması gerekiyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        4 aylık köpeğe akılalmaz şiddet! Valilikten açıklama!
        4 aylık köpeğe akılalmaz şiddet! Valilikten açıklama!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşladı!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşladı!
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Öldüren heyelana ruhsatsız oto yıkama yol açtı!
        Öldüren heyelana ruhsatsız oto yıkama yol açtı!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi!
        Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi!
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        2 milyonu aşkın yasa dışı göçmen ABD'den ayrıldı
        2 milyonu aşkın yasa dışı göçmen ABD'den ayrıldı
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Habertürk Anasayfa