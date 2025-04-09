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        Haberler Gündem Çevre Öğrenciler kantin alışverişini "atıklarla" yapabilecek | Son dakika haberleri

        İzmir'de öğrenciler kantin alışverişini "atıklarla" yapabilecek

        İzmir'de, öğrencilerin topladıkları atıkları okullardaki atık getirme noktasında paraya çevirip kantinden alışveriş yapabilmesini sağlayan proje başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 18:32 Güncelleme: 09.04.2025 - 18:32
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        Öğrenciler kantin alışverişini "atıklarla" yapabilecek
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        İzmir'de, öğrencilerin topladıkları atıkları okullardaki atık getirme noktasında paraya çevirip kantinden alışveriş yapabilmesini sağlayan proje başlatıldı.

        Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda, Bornova ilçesindeki 3 okulda pilot olarak başlatılan "Bornova 0 Atık Projesi" tanıtıldı.

        İzmir Valisi Süleyman Elban, toplantıda atığın tamamının geri dönüşebileceği bir sisteme geçilmesi gerektiğini belirterek, dünya genelinde son 60 yıldır geri dönüşüm çalışmalarının hızlandığını anlattı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ni hatırlatan Elban, "Ülke genelinde ciddi çalışmalar başladı. Bu anlamda bilinçlenmeye de ciddi katkıları oldu. Kamuoyu ve insanımız buna katkı koymak için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek istiyor. En basit örneği 3-5 yıl önce market poşetleriyle ilgili bir uygulama yapıldı. Artık sokaklarda çok fazla uçuşan market poşeti görmüyoruz. İnsanımız bunu hemen kabullendi. Uygulamaya geçildi ve başarılı olundu" diye konuştu.

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        Elban, Bornova Kaymakamlığı, İzmir Kalkınma Ajansı ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çeşitli şirketlerle başlattığı projeyle öğrencilerin bilinçlendirilmesinin hedeflendiğinin altını çizerek, "Hedefimiz kısa sürede tüm Bornova ve İzmir'e bu projeyi yaygınlaştırmak. Bizim geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji ve benzeri alanlarda yürüttüğümüz faaliyetler karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sunacak" dedi.

        İzmir Kalkınma Ajansı Yeşil Büyüme Politikaları Birim Başkanı Emine Bilgen Eymirli ise öğrencilerin ayrı ayrı poşetlerde 5 tür atık toplayabileceğini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Ayrı poşetlerde biriktirdikleri atıkları, her birinin okul numarasına tanımlanan dijital kartlarıyla birlikte okullarda bulunan atık getirme noktasına getirecekler. Orada bir sistem var, kartlarını okuttuklarında hangi atık türü olduğunu oradan seçebilecekler. Tartımız olacak. Tartıya atığını bırakacak, türünü seçecek. Kartına parası yüklenecek. Okul kantininde harcamasını yapacak" dedi.

        Toplantıda Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner ve İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Yavuz da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Elban ve protokol üyeleri okul bahçesinde bulunan atık getirme noktasını ziyaret etti.

        Atıklardan yapılan müzik enstrümanlarının bulunduğu atölyeyi de ziyaret eden Elban, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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